Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε απόψε μια «τελευταία προειδοποίηση», όπως την αποκάλεσε, για τη Χαμάς, προτρέποντάς την να δεχτεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους Όρους μου. Είναι καιρός να τους δεχτεί και η Χαμάς» ανέφερε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ενώ σημείωσε ότι «όλοι θέλουμε τους ομήροους πίσω στο σπίτι τους».

«Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες που θα έχει η άρνησή της. Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, Ισραηλινοί αξιωματούχοι που είναι εξοικειωμένοι με τις συζητήσεις, είπαν στο CNN πως οι ΗΠΑ πρότειναν άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και έναρξη διαπραγματεύσεων για μια συνολική λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι προτάσεις των ΗΠΑ μεταφέρθηκαν στη Χαμάς, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς αξιωματούχους, αλλά η οργάνωση δεν έχει απαντήσει. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν πρόκειται για κατευθυντήριες γραμμές που έχουν ως στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ή ένα πλήρες σχέδιο για κατάπαυση του πυρός.

Όπως αναφέρουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι, η Χαμάς καλείται να απελευθερώσει και τους 48 ομήρους την πρώτη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός και το Ισραήλ να παγώσει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με την πρόταση των ΗΠΑ, το Ισραήλ και η Χαμάς θα ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για μια ολοκληρωτική λήξη του πολέμου, ανέφερε ο αξιωματούχος και οι μάχες δεν θα ξαναρχίσουν όσο συνεχίζονται οι συνομιλίες.

Λίγα λεπτά μετά την πρώτη αναφορά του ισραηλινού καναλιού Channel 12 σχετικά με την αμερικανική πρόταση, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε: «Το Ισραήλ εξετάζει σοβαρά την πρόταση του προέδρου Τραμπ. Φαίνεται ότι η Χαμάς θα συνεχίσει να αρνείται».

Η γρήγορη απάντηση του Νετανιάχου υποδηλώνει σαφώς ότι η νέα πρόταση συντονίστηκε στενά μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπως σχολιάζει το CNN.