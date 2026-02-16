Times of Israel

Το Ισραήλ προετοιμάζεται να δώσει στη Χαμάς προθεσμία 60 ημερών για να αφοπλιστεί πλήρως, προειδοποιώντας ότι αν δεν συμμορφωθεί, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα επιστρέψουν με ένταση στη Λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο ανώτερος σύμβουλος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Γιόσι Φουκς.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Νετανιάχου, ο οποίος τόνισε ότι η τρομοκρατική ομάδα πρέπει να παραδώσει όλα τα φορητά όπλα της, συμπεριλαμβανομένων των τυφεκίων AK-47, τα οποία θεωρούνται τα πιο επικίνδυνα όπλα στα χέρια της.

Μιλώντας στο συνέδριο του Besheva Group στην Ιερουσαλήμ, ο Φουκς επεσήμανε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ, κατά την περίοδο Τραμπ, είχε προτείνει αυτή τη 60ήμερη περίοδο, η οποία πλέον γίνεται σεβαστή από το Ισραήλ. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η ακριβής ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας δεν έχει ακόμη καθοριστεί, αλλά ενδέχεται να ξεκινήσει με τη διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης που προγραμματίζεται για την Πέμπτη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Χαμάς θα πρέπει να παραδώσει όλα τα όπλα της, και τα τυφέκια AK-47 «θα αφαιρεθούν πλήρως», σύμφωνα με τον Φουκς, ο οποίος τόνισε ότι η κυβέρνηση θα αξιολογήσει την κατάσταση: «Αν λειτουργήσει, τέλεια. Αν όχι, οι IDF θα ολοκληρώσουν την αποστολή».

Ο ίδιος επισήμανε ότι είναι λογικό να αναμένει κανείς πως πριν από τις επόμενες εκλογές του Ισραήλ - προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο, με πιθανή μετάθεση τον Ιούνιο - είτε η Χαμάς θα έχει παραδώσει τα όπλα της, είτε οι ισραηλινές δυνάμεις θα βρίσκονται σε μια νέα, εντατική στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα.

Ο Φουξ επεσήμανε επίσης την ανάγκη καταστροφής των πολυάριθμων σηράγγων στη Γάζα, οι οποίες χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στο κιμπούτς Μπε’έρι, στα σύνορα με τη Γάζα, όπου η Χαμάς είχε εισβάλει στις 7 Οκτωβρίου 2023, «δεν έχει μείνει ούτε ένα κτίριο όρθιο», ωστόσο η διαδικασία «δεν έχει ολοκληρωθεί».

Σε προηγούμενη δήλωση, ο Νετανιάχου είχε τονίσει ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς περιλαμβάνει όλα τα όπλα, και όχι μόνο τα κύρια, με ιδιαίτερη αναφορά στα AK-47, που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και εκτιμάται ότι η τρομοκρατική ομάδα εξακολουθεί να κατέχει περίπου 60.000 τέτοια όπλα.