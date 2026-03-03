Τελ Αβίβ: Τρεις τραυματίες από νέα πυραυλική επίθεση - Σειρήνες στην Τεχεράνη

Σε πλήρη κλιμάκωση βρίσκεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια σφοδρής πυραυλικής επίθεσης που σημειώθηκε στο κέντρο του Ισραήλ.

Πρόκειται για την τέταρτη φορά που ηχούν οι σειρήνες του συναγερμού στην περιοχή σήμερα, αναγκάζοντας τους πολίτες να σπεύσουν μαζικά στα καταφύγια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ουρανός πάνω από το Τελ Αβίβ καλύφθηκε από εκρήξεις, με την αεράμυνα να προχωρά σε τουλάχιστον 20 αναχαιτίσεις. Παρά τη λειτουργία του «Σιδηρού Θόλου», ένας πύραυλος φέρεται να διαπέρασε την άμυνα και να έπληξε κεντρικό σημείο της πόλης, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Σειρήνες στην Τεχεράνη

Νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη το απόγευμα της Τρίτης, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωνε πως έπληξε υψηλόβαθμο Ιρανό στρατιωτικό διοικητή εντός της πρωτεύουσας.

Οι επιθέσεις αυτές, οι οποίες ακούστηκαν σε πολλές περιοχές του κέντρου, αποτελούν συνέχεια των πρωινών βομβαρδισμών, με την Τεχεράνη να βρίσκεται πλέον υπό το καθεστώς ενός γενικευμένου αμερικανοϊσραηλινού σφυροκοπήματος που ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο.

Παράλληλα, σε μια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) κατέστρεψε ολοσχερώς κατά τη διάρκεια της νύχτας το κεντρικό συγκρότημα διοίκησης του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, χρησιμοποιώντας πληροφορίες υψίστης ακριβείας.

Το συγκεκριμένο αρχηγείο, που αποτελούσε έναν από τους πλέον θωρακισμένους στόχους στο Ιράν, στέγαζε το ανώτατο συμβούλιο της ηγεσίας και χρησίμευε ως το κέντρο επιχειρήσεων για τον σχεδιασμό, την κατεύθυνση και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον του Ισραήλ. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των IDF, οι ηγέτες του καθεστώτος που βρίσκονταν εντός του κτιρίου εξοντώθηκαν, επιφέροντας καίριο πλήγμα στις υποδομές διαχείρισης επιθέσεων της χώρας.

Στο μεταξύ, η ιρανική κυβέρνηση προχώρησε σε μέτρα εσωτερικής προστασίας, ανακοινώνοντας την άμεση απαγόρευση εξαγωγής όλων των τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να διασφαλιστεί κατά προτεραιότητα ο εφοδιασμός του πληθυσμού με βασικά αγαθά, καθώς η χώρα λειτουργεί πλέον υπό σχέδιο έκτακτης ανάγκης.