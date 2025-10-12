Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ: Tεράστιες αφίσες των Τραμπ, Ρούμπιο και Κούσνερ σε κεντρικά σημειά των πόλεων

Τεράστιες διαφημιστικές αφίσες με συνθήματα υπέρ της ειρήνης και της εξομάλυνσης των σχέσεων του Ισραήλ με τις αραβικές χώρες που έχουν στραφεί εναντίον του, εμφανίστηκαν την Κυριακή στους δρόμους του Τελ Αβίβ και της Ιερουσαλήμ, προκαλώντας έντονη αίσθηση - κυρίως για ένα βασικό στοιχείο: την ηχηρή απουσία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι αφίσες απεικονίζουν τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Τραμπ και αρχιτέκτονα των Συμφωνιών του Αβραάμ το 2020, που οδήγησαν στην ιστορική εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν.

Η παρουσία του Κούσνερ στις αφίσες θεωρείται συμβολική, καθώς το τελευταίο διάστημα έχει επιστρέψει δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο των ΗΠΑ, προωθώντας εκ νέου την ατζέντα της ειρηνευτικής προσέγγισης στη Μέση Ανατολή.

Τα συνθήματα που συνοδεύουν τις εικόνες —«Ειρηνοποιοί στη Μέση Ανατολή», «Μην σταματάτε τώρα» και «Συνεχίστε τον δρόμο προς την εξομάλυνση» - καλούν σε συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών για σταθερότητα και διάλογο στην περιοχή. Οι αφίσες φέρουν το λογότυπο του Regional Security Coalition, ενός οργανισμού που ιδρύθηκε το 2024 με σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας του Ισραήλ και τη διεύρυνση των δεσμών του με χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Η απουσία του Νετανιάχου από τις αφίσες έχει προκαλέσει ποικίλες ερμηνείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον ισραηλινό Τύπο. Κάποιοι αναλυτές τη θεωρούν σκόπιμη κίνηση, που αντανακλά τη δυσαρέσκεια κύκλων στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ απέναντι στην πολιτική του Ισραηλινού πρωθυπουργού και στον χειρισμό του πολέμου στη Γάζα. Άλλοι τη βλέπουν ως ένδειξη μιας προσπάθειας να προβληθεί η ειρηνευτική κληρονομιά της εποχής Τραμπ, ανεξάρτητα από την τρέχουσα πολιτική ηγεσία του Ισραήλ.