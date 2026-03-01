Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα επερχόμενα deal στον τομέα των υποδομών

Η παγκόσμια τεχνολογική σκηνή βιώνει μια άνευ προηγουμένου αναδιάταξη, καθώς οι κολοσσοί της Silicon Valley επιδίδονται σε έναν «πόλεμο» επενδύσεων για την οικοδόμηση των υποδομών που θα στηρίξουν την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Jensen Huang, CEO της Nvidia, οι δαπάνες στον τομέα αναμένεται να αγγίξουν τα 3-4 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το τέλος της δεκαετίας, πιέζοντας στα όριά τους τα ενεργειακά δίκτυα.

Η συμμαχία Microsoft-OpenAI και η άνοδος της Oracle

Η αρχή έγινε το 2019 με την επένδυση-μαμούθ της Microsoft στην OpenAI, η οποία σήμερα φτάνει τα 14 δισ. δολάρια. Ωστόσο, η αποκλειστικότητα αυτής της σχέσης φθίνει.

Η OpenAI αναζητά πλέον νέους εταίρους, με την Oracle να αναδεικνύεται σε κυρίαρχο παίκτη. Η υπογραφή συμφωνίας ύψους 300 δισ. δολαρίων για την επόμενη πενταετία με την Oracle, όχι μόνο εκτόξευσε τη μετοχή της, αλλά κατέστησε τον ιδρυτή της, Larry Ellison, για λίγο τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Nvidia: Ο «κυρίαρχος» του hardware

Η Nvidia, εκμεταλλευόμενη τη σπανιότητα των επεξεργαστών GPU, ακολουθεί μια ιδιαίτερη στρατηγική: επανεπενδύει τα κέρδη της στους ίδιους τους πελάτες της. Τον Σεπτέμβριο του 2025, ανακοίνωσε επένδυση 100 δισ. δολαρίων στην OpenAI, η οποία θα εξοφληθεί... σε hardware. Αυτό το «κυκλικό» μοντέλο επενδύσεων διατηρεί τις τιμές ψηλά και την Nvidia στο επίκεντρο κάθε νέου data center.

Ενεργειακές προκλήσεις και το project «Stargate»

Η Meta του Mark Zuckerberg σχεδιάζει να δαπανήσει 600 δισ. δολάρια έως το 2028, με εμβληματικά έργα όπως το data center «Hyperion» στη Λουιζιάνα, το οποίο θα τροφοδοτείται από πυρηνική ενέργεια. Παράλληλα, το project «Stargate», μια σύμπραξη SoftBank, OpenAI και Oracle υπό την αιγίδα της αμερικανικής κυβέρνησης, στοχεύει στην κατασκευή οκτώ γιγαντιαίων data centers στο Τέξας, με προϋπολογισμό 500 δισ. δολαρίων.

Η ανησυχία των επενδυτών

Παρά τον ενθουσιασμό, η Wall Street παρακολουθεί με σκεπτικισμό. Το 2026, οι δαπάνες των «hyperscalers» (Amazon, Google, Meta) αναμένεται να αγγίξουν τα 700 δισ. δολάρια.

Οι τράπεζες ανησυχούν για το τεράστιο χρέος και την απουσία άμεσης κερδοφορίας, θέτοντας το ερώτημα: Θα αποδώσουν αυτές οι επενδύσεις-μαμούθ ή βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα τεχνολογική «φούσκα»;