Τεχεράνη: Δεν επιτρέπουμε το σχέδιο Τραμπ για τη δημιουργία διαδρόμου στον Καύκασο

Η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός διαδρόμου στον Καύκασο, ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με τον αζερικό θύλακα Ναχιτσεβάν. Αυτό υπογράμμισε το Σάββατο στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Όπως δήλωσε, «η υλοποίηση αυτής της συνωμοσίας θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του Νότιου Καυκάσου και το Ιράν τόνισε ότι με ή χωρίς τη Ρωσία, θα λάβει μέτρα για να εγγυηθεί την ασφάλεια του Νότιου Καυκάσου. Θεωρούμε επίσης ότι η Ρωσία είναι στρατηγικά αντίθετη σε αυτόν τον διάδρομο».

Η συμφωνία, που συνήφθη την Παρασκευή, στην Ουάσινγκτον από τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, βάζει τέλος στην εδαφική διένεξη, η οποία έφερε αντιμέτωπες τη μια χώρα με την άλλη για δεκαετίες.

Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία μιας ζώνης διέλευσης που θα διασχίζει την Αρμενία για να συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με τον αζερικό θύλακα Ναχιτσεβάν, μια μακροχρόνια αξίωση του Μπακού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν δικαιώματα ανάπτυξης για τον διάδρομο, που ονομάζεται «Διάδρομος Τραμπ για Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία» (TRIPP, το ακρωνύμιό του στα αγγλικά) σε αυτήν τη στρατηγική και πλούσια σε υδρογονάνθρακες περιοχή.

Το Ιράν αντιτίθεται εδώ και καιρό στον διάδρομο αυτό, καθώς φοβάται ότι θα το αποκόψει από τον Καύκασο και θα φέρει μια ξένη παρουσία στα σύνορά του.

Το Σάββατο το πρωί, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, χαιρέτισε την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Γεραβάν και Μπακού που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον, αλλά προειδοποίησε κατά «οποιασδήποτε ξένης παρέμβασης», λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων ανάπτυξης που έχουν παραχωρηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν διάδρομο κοντά στα ιρανικά σύνορα.