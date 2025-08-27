Ταυτοποιήθηκε η δράστης των πυροβολισμών σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη (vid)

Η δράστης που άνοιξε πυρ στην εκκλησία ενός Καθολικού Σχολείου της Μινεσότα στη Μινεάπολη, σκοτώνοντας δύο παιδιά, και αφήνοντας πίσω της πολλούς τραυματίες, ταυτοποιήθηκε ως Ρόμπιν Γουέστμαν.

Η 23χρονη Γουέστμαν, παλαιότερα γνωστός ως Ρόμπερτ (αυτοπροσδιοριζόταν ως διεμφυλικό άτομο) πυροβόλησε μέσα από βιτρό παράθυρα τα παιδιά που κάθονταν στα στασίδια μέσα στην εκκλησία του Καθολικού Σχολείου Ευαγγελισμού την Τετάρτη, δήλωσαν αξιωματούχοι. Στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό της.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η δράστης, η οποία μεγάλωσε στο Ρίτσφιλντ, έκανε αίτηση και άλλαξε το όνομά της σε Ρόμπιν το 2020, σε ηλικία 17 ετών, ανέφερε το τοπικό δίκτυο KARE 11. Η μητέρα της δολοφόνου ήταν υπάλληλος στο σχολείο πριν από τη συνταξιοδότησή της το 2021 και έχει άλλα πέντε παιδιά.

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο στο YouTube από λογαριασμό, ο οποίος οι Αρχές πιστεύουν ότι ανήκε στη Γουέστμαν και φαίνεται να είναι μανιφέστο λίγες ώρες πριν τους πυροβολισμούς. Παρουσίαζε όπλα και γεμιστήρες με ανατριχιαστικά μηνύματα. Παράλληλα, υπάρχει και κλιπ που φαίνεται να ζητά τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ.

⚡️Disturbing 11 minute video posted by the Minneapolis school shooter who murdered at least 2 children. In it he shows a manifesto and a few weapons. pic.twitter.com/uIZbMVy2sk — War Monitor (@WarMonitors) August 27, 2025

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και 17 άλλα τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε καθολικό σχολείο στο νότιο άκρο της Μινεάπολης, την Τετάρτη, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο'Χάρα. Ο δράστης συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών, δήλωσε ο αξιωματούχος

«Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ένας ένοπλος πλησίασε από έξω, στο πλάι του κτιρίου, και άρχισε να πυροβολεί με ένα τουφέκι μέσα από τα παράθυρα της εκκλησίας προς τα παιδιά που κάθονταν στα στασίδια», σημείωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Τα παιδιά που σκοτώθηκαν ήταν ηλικίας 8 και 10 ετών, ενώ δύο ακόμη βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Ο'Χάρα πρόσθεσε ότι 14 από τους τραυματίες ήταν παιδιά. Σύμφωνα με το CBS, 15 παιδιά νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία. Πολλά παιδιά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Ο δράστης - που αυτοκτόνησε στο πίσω μέρος της εκκλησίας - ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο, ένα τουφέκι και ένα πιστόλι

There is an active police situation at Annunciation Church, 509 W. 54th St. There is no active threat to the community at this time. The shooter is contained. Stay away from the area to allow emergency personnel to help victims – W. 54th Street between Lyndale and Nicollet Ave. — City of Minneapolis (@CityMinneapolis) August 27, 2025

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν δύο ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού, ένα ιδιωτικό δημοτικό με περίπου 395 μαθητές. Το σχολείο συνδέεται με την Καθολική Εκκλησία του Ευαγγελισμού και βρίσκονται αμφότερα σε κατοικημένη περιοχή στο νοτιοανατολικό τμήμα της μεγαλύτερης πόλης της Μινεσότα.

Active shooter situation at least 20 victims at the Annunciation Church in Minneapolis, Minnesota, major police and emergency response on scene story is developing. pic.twitter.com/LVx4nYCPZc — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) August 27, 2025

Η αστυνομία του Ρίτσφιλντ, προαστίου κοντά στη Μινεάπολη, ανέφερε ότι στο σημείο εθεάθη άνδρας ντυμένος στα μαύρα, οπλισμένος με τουφέκι.

Την ώρα των πυροβολισμών, οι μαθητές παρακολουθούσαν πρωινή λειτουργία, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης της περιοχής. Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν γονείς πίσω από την κίτρινη κορδέλα της αστυνομίας να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους, τα οποία φορούσαν την καθιερωμένη στολή με πράσινα πόλο μπλουζάκια και μπλε σορτς ή φούστες.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές και παρακολουθεί στενά την κατάσταση, σύμφωνα με δήλωση της υπουργού Κρίστι Νόεμ.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, επιβεβαίωσε ότι έχει ενημερωθεί για τους πυροβολισμούς και ότι η αστυνομία της περιοχής έχει σπεύσει στο σημείο.

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή τη φρικτή πράξη βίας», ανέφερε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

I’ve been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene.



I’m praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025

Ο Τραμπ δηλώνει ότι έχει «ενημερωθεί διεξοδικά» για την «τραγική» επίθεση

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει «ενημερωθεί διεξοδικά» για την «τραγική» επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

«Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την τρομερή κατάσταση», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social.

«Έχω ενημερωθεί για πυροβολισμούς στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού και θα συνεχίσω να σας ενημερώνω καθώς θα έχω περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε ο Τιμ Γουόλτς με ανάρτηση στο X. «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή την τρομερή πράξη βίας», πρόσθεσε.