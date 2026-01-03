Στην ταυτοποίηση των πρώτων θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ «Le Constellation», στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά προχώρησαν οι αρχές της Ελβετίας, παραδίδοντας τις σορούς στις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Βαλέ, ύστερα από εκτεταμένη και εντατική διαδικασία αναγνώρισης που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ώρες, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση τεσσάρων Ελβετών υπηκόων. Πρόκειται για δύο γυναίκες ηλικίας 21 και 16 ετών και δύο άνδρες ηλικίας 18 και 16 ετών.

Η διαδικασία αναγνώρισης έγινε με τη συνδρομή ειδικών μονάδων ταυτοποίησης θυμάτων μαζικών καταστροφών (DVI), καθώς και του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που προκάλεσε η φωτιά. Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ιατροδικαστικών και διοικητικών ενεργειών, οι σοροί παραδόθηκαν επισήμως στις οικογένειες των θυμάτων.

Η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι ελβετικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει εάν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή παραβίασης των κανόνων ασφαλείας.

Γνώριμος των γαλλικών Αρχών ο ιδιοκτήτης του μπαρ - Είχε κατηγορηθεί για μαστροπεία και απαγωγή

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες από το γαλλικό Τύπο αναφέρουν πως ο ιδιοκτήτης του μπαρ «Le Constellation», όπου σημειώθηκε η φονική πυρκαγιά, φέρεται να είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις γαλλικές Αρχές, για υποθέσεις μαστροπείας, απάτης και απαγωγής

Συγκεκριμένα, ο Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του Τζέσικα, το ζευγάρι Γάλλων που διαχειρίζονται το μπαρ Le Constellation, όπου συνέβη η τραγωδία, κατέθεσαν χθες στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Le Parisien, o Μορέτι, με καταγωγή από την Κορσική, είναι γνωστός στη γαλλική δικαιοσύνη για παλαιότερες υποθέσεις πορνείας, ενώ είχε φυλακιστεί πριν 20 χρόνια για υπόθεση απάτης, απαγωγής και παράνομης κράτησης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το γαλλικό μέσο, δεν συνδέεται πλέον με οργανωμένο έγκλημα.

Σε δηλώσεις του στα ελβετικά ΜΜΕ, ο Μορέτι τόνισε ότι το μπαρ είχε ελεγχθεί «τρεις φορές σε δέκα χρόνια» και ότι οι εργασίες είχαν γίνει «σύμφωνα με τους κανονισμούς», πράγματα που θα ερευνηθούν από τις αρχές για την πολύνεκρη τραγωδία.

Το «Le Constellation» είχε μετατραπεί από το ζεύγος Μορέτι το 2015 από ένα παλιό και παραμελημένο μπαρ σε νυχτερινό στέκι χωρητικότητας έως 300 ατόμων.

Το ζεύγος Μορέτι είναι γνωστό στην περιοχή και για άλλα δύο εστιατόρια, το «Senso» το οποίο βρίσκεται επίσης στο Κραν Μοντανά και το «Le Vieux Chalet» στο Λενς.

Το βράδυ της τραγωδίας, ο Ζακ βρισκόταν σε ένα από αυτά τα δύο καταστήματα, ενώ η Τζέσικα ήταν παρούσα στο Constellation, από όπου κατάφερε να βγει ζωντανή.