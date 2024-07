Ταραχές στο Μπανγκλαντές: Απαγόρευση της κυκλοφορίας και ανάπτυξη στρατού (vid)

Η κυβέρνηση του Μπανγκλαντές ανακοίνωσε απόψε ότι αποφάσισε να επιβάλει απαγόρευση της κυκλοφορίας και να αναπτύξει τον στρατό για να αντιμετωπίσει τις κινητοποιήσεις των φοιτητών μετέδωσε το BBC Bangla, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο Τύπου της πρωθυπουργού Σεΐχ Χασίνα.

Η επίσημη ανακοίνωση για την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα θα εκδοθεί σύντομα, διευκρίνισε ο Ναγιμούλ Ισλάμ Χαν.

Στους 105 ανέρχονται οι νεκροί από τις ταραχές που συγκλονίζουν το Μπανγκλαντές, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, το οποίο βασίζεται σε στοιχεία από τα νοσοκομεία της χώρας.

Νωρίτερα σήμερα οι τηλεπικοινωνίες διακόπηκαν και τα τηλεοπτικά κανάλια σταμάτησαν να μεταδίδουν πρόγραμμα. Από χθες Πέμπτη οι αρχές είχαν περιορίσει επίσης ορισμένες υπηρεσίες της κινητής τηλεφωνίας, επιχειρώντας να καταστείλουν τις ταραχές.

Διαδηλωτές επιτέθηκαν σήμερα σε μια φυλακή του κεντρικού Μπανγκλαντές και απελευθέρωσαν κρατούμενους, καθώς συνεχίζεται, για 19η ημέρα, το κίνημα των φοιτητών που μετατράπηκε σε σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Τα βίαια επεισόδια που συγκλονίζουν τη χώρα των 170 εκατομμυρίων κατοίκων τις τελευταίες ημέρες, γίνονται με φόντο τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των πτυχιούχων.

