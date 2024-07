Microsoft: Τι προκάλεσε το παγκόσμιο black out

Αναταραχή σε παγκόσμια κλίμακα προκάλεσε την Παρασκευή το τεχνολογικό black out που συνέβη λόγω δυσλειτουργία - μετά την εμφάνιση σφάλματος στις οθόνες (blue screen of death) σε σταθμούς εργασίας Windows - θέτοντας εκτός λειτουργίας τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ΜΜΕ και σούπερ μάρκετ σε όλον τον κόσμο.



Σε δήλωσή του, ο CEO της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, δήλωσε σχετικά: «Η CrowdStrike κυκλοφόρησε μια ενημερωμένη έκδοση που άρχισε να επηρεάζει τα συστήματα πληροφορικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Γνωρίζουμε αυτό το ζήτημα και συνεργαζόμαστε στενά με την CrowdStrike και με όλο τον κλάδο για να παρέχουμε στους πελάτες τεχνική καθοδήγηση και υποστήριξη ώστε να επαναφέρουν με ασφάλεια τα συστήματά τους σε λειτουργία».

Yesterday, CrowdStrike released an update that began impacting IT systems globally. We are aware of this issue and are working closely with CrowdStrike and across the industry to provide customers technical guidance and support to safely bring their systems back online. — Satya Nadella (@satyanadella) July 19, 2024

Αιτία για το παγκόσμιο ψηφιακό μπλακ άουτ ήταν ένα λογισμικό της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike που στέλνει διαρκώς ενημερώσεις στα Windows και χρησιμοποιείται ευρέως από πολλές επιχειρήσεις παγκοσμίως για τη διαχείριση της ασφάλειας των υπολογιστών και των διακομιστών Windows.

Μια από αυτές τις ενημερώσεις προκάλεσε την «μπλε οθόνη του θανάτου» που κάνει τις συσκευές που εξαρτώνται από Windows να μη λειτουργούν κανονικά, με αποτέλεσμα να είναι ανέφικτη η επανεκκίνηση των συστημάτων των υπολογιστών. Αυτό είχε επιπτώσεις στα αεροδρόμια αλλά και στα χρηματιστήρια.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στη Microsoft που, μέσα σε διάστημα λίγων ωρών, ανακοίνωσε ότι επιδιορθώθηκε η υποκείμενη αιτία τεχνικού προβλήματος των εφαρμογών και υπηρεσιών της 365, αλλά τα κατάλοιπα των συνεπειών από τα προβλήματα κυβερνοασφάλειας εξακολουθούν να επηρεάζουν κάποιους πελάτες, όπως τις αεροπορικές εταιρείες όπου το χάος στα αεροδρόμια οδήγησε σε καθυστερήσεις πτήσεων που εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τα δρομολόγια και του σαββατοκύριακου.

Οι ειδικοί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας προειδοποιούν ότι, παρόλο που οι αρμόδιοι έχουν προχωρήσει στην επιδιόρθωση λογισμικού, θα χρειαστεί τεράστια δουλειά για να τεθούν σε ομαλή και πλήρη λειτουργία όλες οι υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον ερευνητή Kevin Beaumont μίλησε στο BBC και είπε: «Τα επηρεαζόμενα συστήματα θα πρέπει να ξεκινήσουν σε «ασφαλή λειτουργία», για να αφαιρεθεί η ελαττωματική ενημέρωση. Αυτό είναι απίστευτα χρονοβόρο και θα χρειαστούν μέρες για να το κάνουν οι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά έχουμε ένα από τα περιστατικά IT με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κόσμο που προκαλείται από έναν προμηθευτή».

Αμερικανικά και βρετανικά ειδησεογραφικά δίκτυα αναφέρουν ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τον σοβαρό αντίκτυπο της διακοπής λειτουργίας στα συστήματα. Επίσης, ο επικεφαλής του κυβερνοχώρου της Νέας Υόρκης, Colin Ahern, λέει ότι δεν υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών που επηρεάζονται.

Σημείωσε επίσης ότι, ενώ η Microsoft λέει ότι η υποκείμενη αιτία των προβλημάτων έχει επιδιορθωθεί, οι τοπικές κυβερνήσεις και οι πάροχοι υπηρεσιών εξακολουθούν να εργάζονται για τα προβλήματα που επηρεάζουν τα συστήματά τους, προσθέτοντας ότι η προτεραιότητα της πολιτείας ήταν «να διασφαλίσει ότι όλα τα συστήματα είναι λειτουργικά και ικανά να ανταποκριθούν στις ανάγκες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών».

Ενδεικτικές είναι οι αναφορές προβλημάτων που αντιμετώπισαν ανά τον κόσμο οι εταιρείες:

«Η υπηρεσία πληροφοριών RNS αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή παγκόσμιο τεχνικό πρόβλημα που οφείλεται σε τρίτο μέρος και δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση πληροφοριών», σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου του Λονδίνου, το οποίο πρόσθεσε ότι «οι ομάδες τεχνικής υποστήριξης εργάζονται για να αποκαταστήσουν την υπηρεσία. Άλλες υπηρεσίες του ομίλου, και συγκεκριμένα το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά».

H Ryanair προειδοποίησε τους πελάτες της για ενδεχόμενα προβλήματα «εξαιτίας παγκόσμιας βλάβης στο σύστημα πληροφορικής», ενώ οι επιβάτες στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου στη Βρετανία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αυτόματα μηχανήματα καρτών επιβίβασης, με τις οθόνες να δείχνουν μήνυμα που αναφέρει ότι «ο σέρβερ είναι εκτός διαδικτύου», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Το «Ελευθέριος Βενιζέλος», εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα κι έχει υποστεί μικρότερες επιπτώσεις σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μετά τις δυσλειτουργίες που προκλήθηκαν λόγω των προβλημάτων που ανέφερε η Microsoft. Η επίσημη σύσταση, από πλευράς του αεροδρομίου, παραμένει για τους ταξιδιώτες να έρχονται σε επαφή με τις αεροπορικές τους εταιρείες.

Το αεροδρόμιο Σίπχολ στην Ολλανδία, ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Ευρώπης, ανέφερε ότι έχει επίσης επηρεαστεί από την παγκόσμια τεχνική βλάβη, σημειώνοντας ότι οι επιβάτες που είναι προγραμματισμένο να ταξιδέψουν σήμερα θα πρέπει να επικοινωνήσουν πρώτα με την αεροπορική τους εταιρεία. «Η βλάβη έχει επηρεάσει τις πτήσεις από και προς το Σίπχολ», εξήγησε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, προσθέτοντας ότι δεν είναι ξεκάθαρο πόσες πτήσεις αφορά το πρόβλημα.

Η American Airlines, η United και η Delta ζήτησαν από την αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) να καθηλωθούν όλες οι πτήσεις, ενώ η FAA κάλεσε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να ενημερώσουν τους πιλότους που βρίσκονται στον αέρα ότι οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν επί του παρόντος προβλήματα επικοινωνίας. Καμία πτήση της American, της United ή της Delta δεν θα απογειωθεί.

.@SkyNews have not been able to broadcast live TV this morning, currently telling viewers that we apologise for the interruption. Much of our news report is still available online, and we are working hard to restore all services. — David Rhodes (@davidgrayrhodes) July 19, 2024

Η σημαντικότερη σιδηροδρομική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου Govia Thameslink Railway προειδοποίησε τους επιβάτες να αναμένουν διαταραχές, καθώς αντιμετωπίζει «εκτεταμένα προβλήματα πληροφορικής».

«Το Sky News δεν είναι σε θέση να μεταδώσει απευθείας τηλεοπτικό πρόγραμμα σήμερα το πρωί, δηλώνοντας αυτή τη στιγμή στους τηλεθεατές ότι ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση», δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος του δικτύου Ντέβιντ Ρόουντζ.