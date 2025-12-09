Ταλιμπάν επιτέθηκαν στα σύνορα Πακιστάν με Αφγανιστάν - Έξι στρατιώτες σκοτώθηκαν

Πακιστανοί Ταλιμπάν επιτέθηκαν σε σημείο ελέγχου ασφαλείας στη βορειοδυτική περιοχή των συνόρων Πακιστάν-Αφγανιστάν, σκοτώνοντας έξι στρατιώτες και τραυματίζοντας τέσσερις ακόμη, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί επανειλημμένα τους Αφγανούς Ταλιμπάν ότι παρέχουν καταφύγιο στους Πακιστανούς Ταλιμπάν (TTP) και σε άλλες ένοπλες ομάδες - ισχυρισμοί που η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στην Καμπούλ απορρίπτει κατηγορηματικά.

Η βία ξέσπασε ξανά αργά τη Δευτέρα, όταν πάνω από δώδεκα βαριά οπλισμένοι Ταλιμπάν κατέλαβαν φυλάκιο ασφαλείας στο Κουράμ, μια ανήσυχη φυλετική περιοχή στην επαρχία Κιμπέρ Παχτούνκβα, πυροδοτώντας σφοδρή μάχη που διήρκεσε αρκετές ώρες.

«Έξι μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν, ενώ δύο ενόπλων σκοτώθηκαν επίσης στις μάχες», δήλωσε στο AFP, υπό τον όρο της ανωνυμίας, κυβερνητικός αξιωματούχος που βρίσκεται στο Κουράμ και δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

Η ομάδα των Πακιστανών Ταλιμπάν, ή Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), δραστηριοποιείται εδώ και καιρό στην περιοχή και ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση. Το Πακιστάν κατηγορεί τις αρχές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ότι παρέχουν καταφύγιο σε ενόπλους του TTP και τους επιτρέπουν να εξαπολύουν διασυνοριακές επιθέσεις από εκεί - κατηγορία που η Καμπούλ αρνείται.

Η επίθεση σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών και βομβαρδισμών μεταξύ αφγανικών και πακιστανικών δυνάμεων σε σημαντικό συνοριακό πέρασμα, που σκότωσε τέσσερις πολίτες και έναν στρατιώτη, σύμφωνα με το Αφγανιστάν. Κάθε πλευρά κατηγόρησε την άλλη για την έναρξη των συγκρούσεων.