Ταλιμπάν: Ανοιχτοί σε συνεργασία με τη Γερμανία για τις απελάσεις εγκληματιών

Η ηγεσία των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν δήλωσε ότι είναι ανοιχτή σε συνεργασία με το Βερολίνο, για την αποδοχή απελαθέντων Αφγανών εγκληματιών. Ωστόσο, υπάρχουν αμφιβολίες στο εσωτερικό της γερμανικής κυβέρνησης σχετικά με το πόσο εφικτό μπορεί να είναι αυτό το σχέδιο.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, η ηγεσία των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν, δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι ανοιχτή στη συνεργασία με τη γερμανική κυβέρνηση για την επιστροφή Αφγανών εγκληματιών στην πατρίδα τους.

Το Βερολίνο έχει δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο των απελάσεων μετά τη δολοφονία την περασμένη εβδομάδα ενός αστυνομικού από έναν Αφγανό υπήκοο, στη συγκέντρωση που διοργάνωσε μια ομάδα κατά του Ισλάμ, στη νοτιοδυτική πόλη Μανχάιμ.

Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας έχει εκφράσει αμφιβολίες για το σχέδιο, το οποίο υποστηρίζεται από τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς και την υπουργό Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ.

Τι είπαν οι Ταλιμπάν;



Το υπουργείο Εξωτερικών των Ταλιμπάν δήλωσε ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να είναι δυνατή, αλλά φάνηκε να υπονοεί ότι η Γερμανία θα πρέπει πρώτα να τους αναγνωρίσει ως νόμιμη κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν το 2021, το Βερολίνο αρνείται να το πράξει.

«Το Ισλαμικό Εμιράτο του Αφγανιστάν καλεί τις γερμανικές αρχές να επιληφθούν μέσω της κανονικής προξενικής δέσμευσης και ενός κατάλληλου μηχανισμού με βάση τη διμερή συμφωνία», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των Ταλιμπάν Αμπντούλ Καχάρ Μπάλτσι στο X, την πλατφόρμα που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Twitter.

