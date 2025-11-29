Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 162 οι νεκροί από τις πλημμύρες - Εκατόμβες θυμάτων και σε Ινδονησία, Σρι Λάνκα

Σε τουλάχιστον 162 ανέρχονται οι νεκροί από τις μεγάλες πλημμύρες που χτυπήσαν τις τελευταίες μέρες την Ταϊλάνδη, με πάνω από 200 θύματα λόγω των φαινομένων να έχουν επιβεβαιωθεί στην Ινδονησία και με τις αρχές των χωρών στη Νοτιοανατολική Ασία να φοβούνται αύξηση των νεκρών.

Ο αριθμός των θυμάτων από τις πλημμύρες στη νότια Ταϊλάνδη έχει αυξηθεί σε 162, σύμφωνα με δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Σιριπόνγκ Ανγκασακουλκιάτ το Σάββατο, από 145 που ήταν ο προηγούμενος αριθμός.

Οι περισσότεροι από 100 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο μόνο στην επαρχία Σόνγκχλα.

Η στάθμη των υδάτων ανέβηκε μέχρι τα τρία μέτρα σ' αυτή την περιφέρεια, όπου σημειώθηκαν οι χειρότερες πλημμύρες της τελευταίας δεκαετίας.

Καθώς τα νεκροτομεία έχουν γεμίσει, φορτηγά ψυγεία έχουν επιστρατευθεί για τα πτώματα των θυμάτων.

Στην Ινδονησία, η επαρχία της Βόρειας Σουμάτρας είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο, με 116 νεκρούς. Στην επαρχία της Δυτικής Σουμάτρας, ο απολογισμός σχεδόν τριπλασιάσθηκε, από 23 σε 61 νεκρούς, ενώ «εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη 90 ανθρώπων», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της περιφερειακής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών Ιλάμ Ουάχαμπ. Στην επαρχία Ατσέχ, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Οι διασώστες προσπαθούν σήμερα να φθάσουν στις ζώνες του νησιού της Σουμάτρας που έχουν πληγεί περισσότερο.

Στη Μαλαισία, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες στο βόρειο κρατίδιο Περλίς.

Στη Σρι Λάνκα, οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις, που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 123 ανθρώπους, ενώ δεκάδες χιλιάδες έχουν εκτοπισθεί.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η άνοδος της θερμοκρασίας στον πλανήτη, που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, καθιστά τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα πιο συχνά, πιο φονικά και πιο καταστροφικά.