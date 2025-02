Ταϊβάν: Πέντε νεκροί από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο - Πιθανή αιτία η διαρροή αερίου (vid)

Έκρηξη σε εμπορικό κέντρο της πόλης Ταϊτσούνγκ στην κεντρική Ταϊβάν, που πιθανόν να οφείλεται σε διαρροή αερίου, στοίχισε σήμερα τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό επτά άλλων, ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική.

🚨 Breaking News from Taichung: A suspected gas explosion at Shin Kong Mitsukoshi department store leaves 7 injured and 5 dead. Rescue efforts underway as authorities secure the area. Stay safe, everyone! 🙏 #Taichung #SafetyFirst pic.twitter.com/FivnRGfjdi