Ταϊβάν: Έξι νεκροί και τουλάχιστον 100 τραυματίες από πυρκαγιά σε εργοστάσιο (vid)

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε εργοστάσιο που κατασκευάζει μπαλάκια του γκολφ, στην Ταϊβάν, οι τρεις από αυτούς από μια έκρηξη, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η φωτιά ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και μαινόταν όλη τη νύχτα. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους εργάτες, τραυματίστηκαν.

Οι τρεις από τους νεκρούς είναι πυροσβέστες. Αγνοείται ακόμη η τύχη ενός πυροσβέστη και άλλων τριών ανθρώπων.

#Breaking At least four firefighters are dead, six people still trapped, and over 100 injured in a fire and an explosion in southern Taiwan. The incident occured at a golfing equipment factory at an industrial zone in the county of Pingtung.#Taiwan #China pic.twitter.com/2aEOBVaXmu