Ταϊβάν: Επικίνδυνος ελιγμός κινεζικού πολεμικού μπροστά από αμερικανικό αντιτορπιλικό (vid)

Την ύστατη στιγμή αποφεύχθηκε θερμό επεισόδιο μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ στο στενό της Ταϊβάν, όταν κινεζικό πολεμικό πλοίο έκανε επικίνδυνο ελιγμό σε απόσταση μόλις 137 μέτρων από αμερικανικό αντιτορπιλικό.

Το Ναυτικό των ΗΠΑ και το Ναυτικό του Καναδά πραγματοποιούσαν το Σάββατο κοινή άσκηση στο στενό, που χωρίζει το νησί της Ταϊβάν από την Κίνα, όταν το κινεζικό πλοίο εμφανίστηκε μπροστά από το αντιτορπιλικό των ΗΠΑ, με κατευθυνόμενους πυραύλους, USS Chung - Hoon (στην άσκηση συμμετείχε και το καναδέζικο αντιτορπιλικό HMCS Montreal) αναγκάζοντάς το να επιβραδύνει για να αποφύγει σύγκρουση, σύμφωνα με τη Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ.

#HMCSMontreal, with @USNavy destroyer USS Chung-Hoon, conducted a routine transit through the Taiwan Strait. 🇺🇸 and 🇨🇦 and partners operate for peace and security in the region.



