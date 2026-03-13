Ανάλυση CNN

Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται με ρυθμό που εντείνει την αβεβαιότητα για κυβερνήσεις, χρηματοπιστωτικές αγορές και πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κλιμακούμενη αντιπαράθεση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, η στρατιωτική εκστρατεία περιλαμβάνει επιθέσεις σε πυραυλικά συστήματα, εγκαταστάσεις παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις, δομές διοίκησης και εναπομείναντα στοιχεία του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Την ίδια στιγμή, οι εντάσεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ επηρεάζουν άμεσα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και, κατ’ επέκταση, την παγκόσμια οικονομία.

Το πιθανότερο σενάριο, με εκτιμώμενη πιθανότητα περίπου 60%, προβλέπει ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ τον χρόνο που απαιτείται για την επίτευξη των στρατιωτικών στόχων που έχουν τεθεί.

Σε μια τέτοια εξέλιξη, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα μπορούσαν να πλήξουν σοβαρά τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν εκτός της επικράτειάς του, καθώς και την αμυντική βιομηχανία της χώρας, χωρίς όμως να καταρρεύσουν οι πολιτικές δομές του καθεστώτος στην Τεχεράνη. Η στρατιωτική εκστρατεία θα ολοκληρωνόταν με την επίτευξη του βασικού στόχου της, χωρίς να επιδιώκεται αλλαγή καθεστώτος.

Μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων, οι διεθνείς κυρώσεις κατά του Ιράν θα παρέμεναν σε ισχύ, ιδιαίτερα όσον αφορά τα πυρηνικά και βαλλιστικά πυραυλικά του προγράμματα.

Ένα δεύτερο σενάριο, στο οποίο αποδίδεται πιθανότητα περίπου 30%, προβλέπει ότι οι οικονομικές πιέσεις και οι αναταράξεις στις αγορές θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Ουάσιγκτον σε πρόωρο τερματισμό της στρατιωτικής επιχείρησης.

Σε αυτή την περίπτωση, το Ιράν θα μπορούσε να εξέλθει από τη σύγκρουση διατηρώντας άθικτες τις βασικές δομές ισχύος του και την ικανότητα να ανασυγκροτήσει σχετικά γρήγορα τις στρατιωτικές και πυρηνικές του δυνατότητες. Μια τέτοια εξέλιξη θα ενίσχυε την αστάθεια στη Μέση Ανατολή και θα αύξανε τις ανησυχίες των χωρών της περιοχής.

Τα κράτη του Κόλπου θα παρέμεναν εκτεθειμένα στην απειλή ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ οι ΗΠΑ θα αναγκάζονταν να ενισχύσουν τη στρατιωτική παρουσία και τις αμυντικές τους δυνατότητες στην περιοχή.

Το πιο αισιόδοξο σενάριο, με πιθανότητα περίπου 10%, προβλέπει ότι η στρατιωτική πίεση θα μπορούσε να αποδυναμώσει το ιρανικό καθεστώς και να πυροδοτήσει νέες μαζικές διαμαρτυρίες στο εσωτερικό της χώρας.

Ωστόσο, οι ειδικοί θεωρούν μια τέτοια εξέλιξη μάλλον απίθανη βραχυπρόθεσμα. Η ανατροπή του καθεστώτος θα απαιτούσε είτε την εμφάνιση οργανωμένης και ένοπλης εσωτερικής αντιπολίτευσης είτε μια ευρύτερη στρατιωτική επέμβαση που θα περιλάμβανε και χερσαίες δυνάμεις.

