Διπλωματικός «πυρετός» επικρατεί στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τις τελευταίες ημέρες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, στον απόηχο τους σχεδίου 28 σημείων του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Εν αναμονή των εξελίξεων και ενώ ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σήμερα αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων στο ουκρανικό, το Sky News πώς η εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ και οι αντιπαλότητες στην Ουάσιγκτον διαμορφώνουν ένα σημαντικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Τζέι Ντι Βανς

Η αμερικανική απόφαση να δοθεί ξαφνικά ώθηση στην αναζήτηση ειρήνης, με την κατάρτιση του σχεδίου 28 σημείων, φαίνεται να φέρει τη σφραγίδα του Βανς, καθώς πηγές αναφέρουν ότι είναι βαθιά εμπλεκόμενος.

Τα εδαφικά στοιχεία του σχεδίου ειρήνης είναι σχεδόν τα ίδια με μια πρόταση που είχε καταθέσει ο Βανς το καλοκαίρι του 2024, πριν κερδίσει τις εκλογές ο Τραμπ.

Μάρκο Ρούμπιο

Η αντιπαλότητα μεταξύ Ρούμπιο και Βανς είναι προφανής. Πάντα ήταν μια σύγκρουση σχέσεων.

Ο Ρούμπιο είναι πολύ πιο ευθυγραμμισμένος με την «υπεράσπιση της Ουκρανίας» και τον ρόλο της Αμερικής σε αυτήν, από ό,τι ο Βανς.

Ενώ το σχέδιο ειρήνης φέρει χαρακτηριστικά του Βανς, ο Ρούμπιο είναι αυτός που πέρασε το Σαββατοκύριακο στη Γενεύη για να το τελειοποιήσει με τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους.

Νταν Ντρίσκολ

Ο Νταν Ντρίσκολ έχει αναδειχθεί σε κεντρική φιγούρα και ως υπουργός Στρατού, είναι από τους κορυφαίους πολιτικούς στον Πεντάγωνο.

Ο Χέγκσεθ δεν μπορεί να απολύσει ή να καθαιρέσει τον Ντρίσκολ, καθώς είναι στενός φίλος του αντιπροέδρου. Ο Ντρίσκολ ήταν μαζί με τον Βανς στο Yale και αυτό αρέσει στον Τραμπ.

Στηβ Γουίτκοφ

Ο Γουίτκοφ ήταν ο αρχιτέκτονας του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα. Και ενώ έχει κερδίσει σημαντικό σεβασμό στις χώρες της Μέσης Ανατολής γι’ αυτό, υπάρχει μια υποβόσκουσα ανησυχία για τις ικανότητές του στην Ουκρανία.

Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι έχει δείξει αφέλεια και έχει παραπλανηθεί εύκολα από τον Πούτιν και τους συνεργάτες του.

Κιθ Κέλογκ

Ο συνταξιούχος στρατηγός των ΗΠΑ είναι ο απεσταλμένος στην Ουκρανία από την επανεκλογή του Τραμπ.

Σεβαστός από τον Ζέλενσκι και τις ευρωπαϊκές χώρες, ήταν ουσιαστικά ο άνθρωπος του Τραμπ στην Ουκρανία φέτος.

Ωστόσο, ανακοινώθηκε αυτήν την εβδομάδα ότι θα παραιτηθεί τον Ιανουάριο. Όταν αποχωρήσει, η Ουκρανία και η Ευρώπη θα χάσουν έναν σύμμαχο στον Λευκό Οίκο.