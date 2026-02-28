«Τα πλήγματα θα συνεχιστούν για όσο είναι απαραίτητο», αναφέρουν οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας

Πηγή στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας δήλωσε σήμερα ότι τα πλήγματα εναντίον του Ιράν θα συνεχισθούν «για όσο είναι απαραίτητο» μετά την έναρξη μιας επιχείρησης σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον στρατιωτικών στόχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Θα συνεχίσουμε τώρα τις επιχειρήσεις μας για όσο είναι απαραίτητο ώστε να βεβαιωθούμε ότι το ιρανικό καθεστώς δεν θα μπορεί πλέον να θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της περιοχής και ευρύτερα τη διεθνή σταθερότητα», δήλωσε η πηγή αυτή στους δημοσιογράφους, ζητώντας να μην κατονομασθεί.

Η ίδια πηγή είχε δηλώσει νωρίτερα πως το Ισραήλ έπληξε το Ιράν επειδή αναπτύσσει «όλο και ταχύτερα» την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων.

«Αναπτύσσουν κάθε μήνα δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και ο ρυθμός παραγωγής τους γίνεται όλο και πιο γρήγορος», δήλωσε η πηγή. «Είναι ένα καθεστώς που προχωρεί στην παραγωγή χιλιάδων πυραύλων μέσα στα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για μια θεαματική επέκταση ενός ήδη επικίνδυνου οπλοστασίου», πρόσθεσε η πηγή.