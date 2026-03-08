Βασικό χαρακτηριστικό των ισραηλινών και αμερικανικών βομβαρδισμών του Ιράν, που συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξέλιξη από το Σάββατο (7/3), είναι ότι στο επίκεντρο βρίσκονται πια οι ιρανικές πλουτοπαραγωγικές πηγές.

Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες ισραηλινές πηγές ασφαλείας, βομβαρδίστηκαν χθες τα διυλιστήρια πετρελαίου Νοβονιάντ, Σαχρ Ρέι, Σαχράν, Κουχάν και Κάρατζ, ως επίσης και αποθήκες υγρών καυσίμων στις βόρειες συνοικίες Τεχεράνης.

Ο Τραμπ μελετά επιχείρηση κατάληψης

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η διακυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να τεθεί υπό τον έλεγχο αμερικανικών δυνάμεων το ιρανικό νησί Χαργκ στον Περσικό Κόλπο, όπου βρίσκεται μεγάλο τερματικό στρατηγικής σημασίας, καθότι από εκεί εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου.

Στόχος μίας τέτοιας κίνησης φέρεται να είναι η δραματική μείωση των εσόδων του ιρανικού Δημοσίου, που προορίζονται κατά την τρέχουσα κρίσιμη περίοδο για την αγορά οπλισμού.

Σύμφωνα με την αμερικανική συλλογιστική, μία τέτοια εξέλιξη δεν θα πλήξει μόνο το Ιράν, αλλά και τις χώρες που προμηθεύονται ιρανικό πετρέλαιο, οι οποίες παράλληλα εφοδιάζουν με οπλισμό την ιρανική πολεμική μηχανή – με κυριότερη χώρα, την Κίνα, την οποία, μάλιστα, ο Πρόεδρος Τραμπ έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί κατά το διάστημα 31 Μαρτίου έως 2 Απριλίου.

Διάγγελμα Νετανιάχου προς τον ιρανικό λαό

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει η Deutsche Welle και ενώ βρίσκονται από χθες σε πλήρη εξέλιξη σφοδρές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, δίνοντας τη σκυτάλη σε εξίσου εντατικές ιρανικές βαλλιστικές πυραυλικές επιθέσεις, κατά το χθεσινοβραδινό του τηλεοπτικό διάγγελμα, ο Βενιαμίν Νετανιάχου απευθύνθηκε στον ιρανικό λαό, διαβεβαιώνοντας ότι η στιγμή της κατάρρευσης του καθεστώτος της Τεχεράνης πλησιάζει.

Κάλεσε, ωστόσο, τους Ιρανούς να συνταχθούν για πάρουν την τύχη της πατρίδας τους στα χέρια τους, προκειμένου σύντομα Ισραήλ και Ιράν να συνεργαστούν για να αναπτύξουν μία «γενναία φιλία», ικανή να διαμορφώσει μία νέα Μέση Ανατολή, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύντομα η εκλογή του νέου Ηγέτη της Επανάστασης

Από την άλλη όμως, το θεοκρατικό καθεστώς δηλώνει ότι σχεδιάζει τα επόμενά του βήματα σε επιχειρησιακό επίπεδο. Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι διαθέτουν επαρκή αποθέματα, ικανά να διατηρήσουν αμείωτες τις πολεμικές τους δυνατότητες, τουλάχιστον για ακόμα έξι μήνες. Παράλληλα, σε εσωτερικό πολιτικό επίπεδο, όπως μεταδίδει σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, έχει επιτευχθεί ευρεία συναίνεση ως προς το πρόσωπο που θα αναδειχθεί νέος Ηγέτης της Επανάστασης.

Η συγκεκριμένη αναφορά επιβεβαιώνει χθεσινοβραδινές δημοσιογραφικές διαρροές από καλά πληροφορημένες ιρανικές πηγές ότι η εκλογή του διαδόχου του Αλί Χαμενεΐ θα πραγματοποιηθεί εντός των επομένων 24 ωρών, παρά τις έντονα φημολογούμενες αντιρρήσεις οκτώ μελών του εκλεκτορικού σώματος κληρικών του καθεστώτος που φέρονταν να αντιδρούν για την εκλογή του Μουτζταμπά Χαμενεΐ, γιου του εκλιπόντος Αλί Χαμενεΐ.

Είναι σαφές ότι ο Μουτζταμπά Χαμενεΐ παραμένει ο επικρατέστερος υποψήφιος. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπ’όψιν το γεγονός ότι οι ανώνυμες πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Mehr αποφεύγουν να τον κατονομάσουν, δεν αποκλείεται όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ακόμα ανοικτά.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως μετέδωσε η κρατική ισραηλινή τηλεόραση στο χθεσινοβραδινό της κεντρικό δελτίο ειδήσεων, θεωρείται πλέον βέβαιο και από τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, ότι τελικά, παρότι προγενέστερες εκτιμήσεις τους τον έφεραν νεκρό, οι τωρινές ενδείξεις συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως ο Μουτζταμπά Χαμενεΐ είναι ζωντανός.