Τα «παγωμένα» ρωσικά χρήματα, η βοήθεια της Ευρώπης στην Ουκρανία και οι φόβοι του Βελγίου

Την στήριξή τους στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασαν οι ευρωπαϊκοί ηγέτες, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής τη Δευτέρα στο Λονδίνο, με την ελπίδα ότι θα μπορούσαν επιτέλους να επιτύχουν μια σημαντική πρόοδο, την ώρα που οι στιγμές για την Ουκρανία είναι κρίσιμες, όπως αναφέρει η Guardian.

Παρά τη σφοδρή κριτική από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε από τον Ζελένσκι να παραχωρήσει εδάφη προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

Η συνάντηση, που διοργανώθηκε στην Ντάουνινγκ Στρίτ, περιλάμβανε ηγέτες από 10 ευρωπαϊκές χώρες και αξιωματούχους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με στόχο την εξεύρεση λύσης για τη χρήση των πάνω από 180 δισεκατομμυρίων λιρών ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία έχουν παγώσει σε ευρωπαϊκές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μετά την πλήρη κλιμάκωση της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία το 2022.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι υπήρξε «θετική πρόοδος» στις συνομιλίες και ότι οι ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη αύξησης της στήριξης προς την Ουκρανία, αλλά και στην ενίσχυση της οικονομικής πίεσης προς τη Μόσχα για να τερματιστεί η «βάρβαρη» σύγκρουση.

Το Βέλγιο μπλοκάρει το «δάνειο αποζημίωσης» προς την Ουκρανία

Όπως αναφέρει ο Guardian, η κυβέρνηση του Βελγίου εκφράζει φόβους για τις πολιτικές και νομικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς μεγάλο μέρος αυτών είναι κατατεθειμένο στο Euroclear, έναν κεντρικό θεματοφύλακα στην πόλη των Βρυξελλών. Οι ανησυχίες αυτές καθυστερούν τη συμφωνία στην ΕΕ, παρά τη στήριξη της πλειονότητας των χωρών μελών για τη δημιουργία ενός «δανείου αποζημίωσης» προς την Ουκρανία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να παραχωρήσει περίπου 8 δισ. λίρες από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του, αλλά επιθυμεί να το κάνει σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ζελένσκι: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παραχωρηθούν εδάφη στη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο στις συνομιλίες και τόνισε ότι η Ουκρανία «δεν μπορεί να τα καταφέρει χωρίς την υποστήριξη της Ευρώπης και των ΗΠΑ». Σημείωσε ότι οι επόμενες μέρες είναι κρίσιμες για την Ουκρανία και ότι η χώρα του δεν έχει νομική ή ηθική υποχρέωση να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.