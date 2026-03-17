Τα αραβικά κράτη του Κόλπου δεν ζήτησαν από τις ΗΠΑ να κηρύξουν πόλεμο κατά του Ιράν, αλλά πολλά από αυτά προτρέπουν πλέον τις ΗΠΑ να μην σταματήσουν στα μισά του δρόμου, αφήνοντας την Ισλαμική Δημοκρατία να εξακολουθεί να απειλεί τη ζωτική γραμμή εφοδιασμού πετρελαίου του Κόλπου και τις οικονομίες που εξαρτώνται από αυτήν, όπως ανέφεραν τρεις πηγές από τον Κόλπο στο Reuters.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές καθώς και πέντε δυτικοί και αραβικοί διπλωμάτες δήλωσαν ότι η Ουάσιγκτον ασκεί πιέσεις στα κράτη του Κόλπου να συμμετάσχουν στον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο. Σύμφωνα με τρεις από αυτούς, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δείξει περιφερειακή υποστήριξη για την εκστρατεία, προκειμένου να ενισχύσει τη διεθνή νομιμότητά της καθώς και την υποστήριξη στο εσωτερικό της χώρας του.

«Υπάρχει μια ευρεία αίσθηση σε ολόκληρο τον Κόλπο ότι το Ιράν έχει ξεπεράσει κάθε κόκκινη γραμμή με κάθε χώρα του Κόλπου», δήλωσε ο Αμπντουλαζίζ Σάγκερ, πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών του Κόλπου με έδρα τη Σαουδική Αραβία και εξοικειωμένος με τη σκέψη της κυβέρνησης.

«Στην αρχή τους υπερασπιζόμασταν και αντιτασσόμασταν στον πόλεμο», είπε. «Αλλά από τη στιγμή που άρχισαν να μας επιτίθενται, έγιναν εχθροί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τους χαρακτηρίσουμε».

Το Ιράν επιτίθεται στις έξι χώρες του Κόλπου

Η Τεχεράνη έχει ήδη αποδείξει την εμβέλειά της, επιτιθέμενη με πυραύλους και drones σε αεροδρόμια, λιμάνια, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και εμπορικά κέντρα στις έξι χώρες του Κόλπου, ενώ παράλληλα διακόπτει τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ – της αρτηρίας που μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και στηρίζει τις οικονομίες του Κόλπου.

Οι επιθέσεις ενίσχυσαν τους φόβους των χωρών του Κόλπου ότι το να αφήσουν το Ιράν με οποιοδήποτε σημαντικό επιθετικό οπλισμό ή ικανότητα κατασκευής όπλων θα μπορούσε να το ενθαρρύνει να κρατήσει «όμηρο» τη ζωτική γραμμή εφοδιασμού ενέργειας της περιοχής όποτε αυξάνονται οι εντάσεις.

Καθώς ο πόλεμος εισέρχονταν στην τρίτη εβδομάδα του, με τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ να εντείνονται και το Ιράν να επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις και πολιτικούς στόχους σε ολόκληρο τον Κόλπο, μια πηγή από τον Κόλπο ανέφερε ότι το κυρίαρχο κλίμα μεταξύ των ηγετών ήταν ξεκάθαρο: ο Τραμπ θα έπρεπε να αποδυναμώσει ριζικά τη στρατιωτική ικανότητα του Ιράν.

Η εναλλακτική λύση, σύμφωνα με την πηγή, ήταν να ζουν υπό συνεχή απειλή. Αν το Ιράν δεν αποδυναμωθεί σοβαρά, είπε, θα συνεχίσει να κρατά την περιοχή όμηρο.

Το Ιράν, με πλειοψηφία σιιτών μουσουλμάνων, συχνά αντιμετωπίζει με βαθιά καχυποψία τους σουνίτες Άραβες γείτονές του στον Κόλπο – στενούς συμμάχους των ΗΠΑ που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις – ακόμη και αν οι σχέσεις με το Κατάρ και το Ομάν ήταν γενικά λιγότερο τεταμένες.

Με την πάροδο των ετών, το Ιράν και οι περιφερειακοί σύμμαχοί του έχουν κατηγορηθεί για επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κόλπου, μεταξύ των οποίων και η επίθεση του 2019 στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις Abqaiq και Khurais της Σαουδικής Αραβίας – για την οποία το Ιράν αρνήθηκε την ευθύνη – η οποία μείωσε κατά το ήμισυ την παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας και ταράξε τις αγορές ενέργειας.

Για τους ηγέτες του Κόλπου, η αδράνεια αποτελεί πλέον τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Οι επιπτώσεις των επιθέσεων του Ιράν αυτόν τον μήνα ξεπερνούν κατά πολύ τις συγκεκριμένες υλικές ζημίες, καθώς όχι μόνο διακόπτουν τη ροή πετρελαίου, αλλά και βλάπτουν την εικόνα σταθερότητας και ασφάλειας που έχει κερδηθεί με κόπο και έχει στηρίξει τις προσπάθειες των χωρών του Κόλπου να επεκτείνουν το εμπόριο και τον τουρισμό και να εξαρτώνται λιγότερο από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων.

«Αν οι Αμερικανοί αποσυρθούν πριν ολοκληρωθεί το έργο, θα μείνουμε μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε το Ιράν», είπε ο Sager.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με αυτές τις ανησυχίες, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «καταστρέφουν την ικανότητα (του Ιράν) να εκτοξεύει αυτά τα όπλα ή να κατασκευάζει περισσότερα» και ότι ο Τραμπ βρίσκεται «σε στενή επαφή με τους εταίρους μας στη Μέση Ανατολή».

Από τις χώρες του Κόλπου, μόνο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απάντησαν. Δήλωσαν ότι «δεν επιδιώκουν να εμπλακούν σε συγκρούσεις ή κλιμάκωση», αλλά επιβεβαίωσαν το δικαίωμά τους να «λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα» για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της ακεραιότητάς τους, καθώς και για τη διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων.

Πηγές στην περιοχή ανέφεραν ότι η μονομερής στρατιωτική δράση από οποιοδήποτε κράτος του Κόλπου παραμένει εκτός συζήτησης, καθώς μόνο η συλλογική παρέμβαση θα αποτρέψει την έκθεση μεμονωμένων χωρών σε αντίποινα.

Επιπλέον, η συναίνεση παραμένει αόριστη. Τα έξι μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου – το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, το Ομάν και τα ΗΑΕ – έχουν πραγματοποιήσει μόλις μία τηλεδιάσκεψη μέσω Zoom, ενώ δεν έχει συγκληθεί καμία αραβική Σύνοδος Κορυφής για να συζητηθεί συντονισμένη δράση.

Οι ηγέτες του Κόλπου εξακολουθούν να φοβούνται βαθιά ότι θα πυροδοτήσουν μια ευρύτερη, ανεξέλεγκτη σύρραξη.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι εταίροι του Κόλπου «εντείνουν ακόμη περισσότερο» τις προσπάθειές τους και είναι πρόθυμοι να «περάσουν στην επίθεση», ενώ ήδη συνεργάζονται με την Ουάσιγκτον για συλλογικές και ολοκληρωμένες αμυντικές δράσεις, αν και δεν διευκρίνισε τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΑΕ δήλωσε ότι η χώρα του επέλεξε την αυτοσυγκράτηση, αφού το Ιράν ισχυρίστηκε ότι ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε τα ΗΑΕ για να επιτεθεί στο νησί Χαργκ, όπου βρίσκεται η κύρια εξαγωγική βάση πετρελαίου του Ιράν.

Ωστόσο, ο Σέιτζερ ανέφερε ότι η Σαουδική Αραβία, ο κύριος αντίπαλος του Ιράν για την περιφερειακή επιρροή, θα μπορούσε να αναγκαστεί να ανταποδώσει τα πυρά εάν το Ιράν ξεπεράσει τα όρια, ιδίως με επιθέσεις σε σημαντικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ή μονάδες αφαλάτωσης ή προκαλώντας μεγάλες απώλειες:

«Σε αυτή την περίπτωση, η Σαουδική Αραβία δεν θα είχε άλλη επιλογή από το να παρέμβει.»

Είπε ότι το Ριάντ θα προσπαθούσε, ωστόσο, να προσαρμόσει οποιαδήποτε αντίδραση ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Το στρατηγικό δίλημμα

Στην ουσία, τα αραβικά κράτη του Κόλπου βρίσκονται μπροστά σε ένα στρατηγικό δίλημμα, δήλωσε ο Φαουάζ Γκεργκές από το London School of Economics: να εξισορροπήσουν την άμεση απειλή ιρανικών επιθέσεων με τον πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να εμπλακούν σε έναν πόλεμο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η συμμετοχή σε αυτή την εκστρατεία, είπε, δεν θα προσθέσει σχεδόν τίποτα στην στρατιωτική υπεροχή της Ουάσιγκτον, ενώ θα αυξήσει δραματικά την έκθεση σε ιρανικά αντίποινα. Το αποτέλεσμα είναι μια υπολογισμένη αυτοσυγκράτηση: η υπεράσπιση της κυριαρχίας και η επισήμανση των κόκκινων γραμμών χωρίς να εμπλακούν σε έναν πόλεμο που οι χώρες του Κόλπου ούτε ξεκίνησαν ούτε ελέγχουν.

Αυτή τη στιγμή, η επιρροή του Ιράν είναι εμφανής. Ουσιαστικά αποφασίζει ποια πλοία μπορούν να περάσουν από τα Στενό, κάτι που κανένα κράτος της περιοχής δεν θεωρεί αποδεκτό.

«Τώρα που το Ιράν έχει δείξει ότι μπορεί να κλείσει το Ορμούζ, ο Κόλπος αντιμετωπίζει μια θεμελιωδώς διαφορετική απειλή», δήλωσε ο Μπερνάρντ Χάικελ, καθηγητής Μεσανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον. «Αν δεν αντιμετωπιστεί, αυτός ο κίνδυνος θα είναι μακροπρόθεσμος».

Ο Τραμπ κάλεσε την Κυριακή – με ελάχιστη αρχική επιτυχία – τη δημιουργία μιας συμμαχίας χωρών για να βοηθήσουν στην επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού.

Ο Χάικελ υποστήριξε ότι, ενώ η παγκόσμια οικονομία εξαρτάται από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Κόλπου, το μεγαλύτερο μέρος του ρέει ανατολικά προς την Κίνα, την Ιαπωνία και άλλες ασιατικές οικονομίες, πράγμα που σημαίνει ότι και αυτές πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη.

«Η Κίνα βοήθησε στην εξασφάλιση των θαλάσσιων διαδρομών στα ανοικτά της Σομαλίας· ίσως είναι πρόθυμη να παρέμβει και εδώ», είπε ο Χάικελ.

