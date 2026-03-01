Τα ιρανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι πλήγματα είχαν στόχο νοσοκομείο στην Τεχεράνη

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA μετέδωσε ότι το νοσοκομείο Γκάντι, που βρίσκεται βορείως της Τεχεράνης, έγινε σήμερα το βράδυ στόχος πληγμάτων, δεύτερη ημέρα της εκστρατείας βομβαρδισμών κατά του Ιράν που διεξάγεται από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το νοσοκομείο Γκάντι της Τεχεράνης δέχτηκε επίθεση από σιωνιστικές αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές», γράφει το ISNA, ενώ τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Mizan δημοσίευσαν ένα βίντεο, το οποίο φέρεται να γυρίστηκε μέσα στο νοσοκομείο και δείχνει συντρίμμια στο έδαφος ανάμεσα σε αναπηρικά αμαξίδια.

Το Reuters μεταδίδει, επικαλούμενο δύο αυτόπτες μάρτυρες, ότι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν νοσοκομείο στην περιοχή της οδού Γκάντι στην Τεχεράνη και ότι νοσοκομείο υπέστη σοβαρές ζημιές και οι ασθενείς μεταφέρονταν έξω από αυτό.