Ανάλυση CNBC

Όσο οι ΗΠΑ είναι απασχολημένες με τη δική τους «πίσω αυλή», το Πεκίνο δεν χρειάζεται να βιαστεί στην περίπτωση της Ταϊβάν, εξηγούν αναλυτές, παρά τις ομοιότητες που κάποιοι βλέπουν.

Αρχικά, ο Ντέιβιντ Ρος της Quantum Strategy δήλωσε στο CNBC ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα μπορεί να αποδυναμώσει τα επιχειρήματα των ΗΠΑ εναντίον παρόμοιων ενεργειών από τους αντιπάλους τους.

«Αν ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να εισβάλει σε μια χώρα και να την καταλάβει... τότε γιατί ο Πούτιν έχει άδικο για την Ουκρανία και γιατί η Κίνα δεν έχει το δικαίωμα να καταλάβει την Ταϊβάν;» είπε ο Ρος.

Ταϊβάν όπως Βενεζουέλα;

Στην Ασία, η προσοχή έχει στραφεί στο ενδεχόμενο η Κίνα να εντείνει την πίεση προς την Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί μέρος της επικράτειάς του.

Ο Ράιαν Χας, πρώην διπλωμάτης των ΗΠΑ και ανώτερος ερευνητής στο Brookings Institution, προειδοποίησε να μην γίνονται άμεσοι παραλληλισμοί.

«Θα υπάρξει μια τάση μεταξύ των αναλυτών εξωτερικής πολιτικής να κάνουν αναλογίες με την Ταϊβάν και να προειδοποιήσουν ότι ο Τραμπ δημιουργεί ένα προηγούμενο που το Πεκίνο μπορεί να χρησιμοποιήσει εναντίον της Ταϊβάν. Θα ήμουν πολύ προσεκτικός με αυτό», τόνισε.

«Η κυβέρνηση Τραμπ, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη αμερικανική κυβέρνηση στην πρόσφατη ιστορία, αισθάνεται άνετα με το γεγονός ότι μεγάλες δυνάμεις όπως η Κίνα και η Ρωσία έχουν σφαίρα επιρροής», δήλωσε ο Μάρκο Πάπιτς, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μακρο-γεωπολιτικών θεμάτων στην BCA Research.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η Ουάσιγκτον είναι σύμφωνη με την επέκταση της σφαίρας επιρροής αυτών των χωρών, πρόσθεσε.

Ο Έβαν Φάιγκενμπαουμ του Carnegie Endowment for International Peace υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ πιθανότατα θα επιδιώξουν τη δική τους σφαίρα επιρροής, αρνούμενες ταυτόχρονα μια τέτοια σφαίρα στην Κίνα.«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ΔΕΝ πρόκειται να «συμφωνήσουν» με μια κινεζική σφαίρα επιρροής στην Ασία», έγραψε ο Feigenbaum στο X. «Αντίθετα, υποψιάζομαι ότι θα προσπαθήσουν να επιβάλουν μια αμερικανική σφαίρα επιρροής στο δικό τους ημισφαίριο, ενώ θα προσπαθήσουν να αρνηθούν μια τέτοια σφαίρα επιρροής στην Κίνα στην Ασία».

«Ας μην προσποιούμαστε ότι οι ΗΠΑ είναι συνεπείς και ότι η αντίφαση και η υποκρισία στην αμερικανική εξωτερική πολιτική δεν υπάρχουν», πρόσθεσε σε ξεχωριστή ανάρτηση, ενώ είπε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος της Κίνας και πρόσθεσε ότι δεν χρειάζεται να δράσει αμέσως στην Ταϊβάν, ενώ οι ΗΠΑ είναι πιθανό να επικεντρωθούν στο «δυτικό ημισφαίριο» τους.