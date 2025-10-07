Το θέμα της ανταλλαγής κρατουμένων βρίσκεται, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο των έμμεσων διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ που διεξάγονται στο Σαρμ ελ-Σέιχ, της Αιγύπτου, με την τρομοκρατική οργάνωση να επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει την απελευθέρωση έξι στελεχών της που βρίσκονται στις φυλακές του Ισραήλ για δεκαετίες, αναφέρει το alarabiya.

Μαρουάν Μπαργκούτι: Ο «πολιτικός» αρχηγός

Στην κορυφή της λίστας της Χαμάς βρίσκεται ο Μαρουάν Μπαργκούτι, ένας ανώτερος αρχηγός της Φατάχ που θεωρείται από πολλούς Παλαιστινίους ως πιθανός μελλοντικός πρόεδρος.

Ο Μπαργκούτι συνελήφθη το 2002 κατά τη διάρκεια της ισραηλινής «Επιχείρησης Αμυντικό Ασπίδα» και εκτίει πέντε ποινές ισόβιας κάθειρξης και 40 ετών για επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο Ισραηλινών.

Αμπντουλάχ Μπαργκούτι: Ο μηχανικός της Χαμάς

Μια άλλη περίπτωση στη λίστα της Χαμάς είναι ο Αμπντουλάχ Μπαργκούτι, γνωστός ως «ο μηχανικός της Χαμάς». Ειδικός στα εκρηκτικά, καταδικάστηκε για την οργάνωση πολλαπλών βομβιστικών επιθέσεων στο Ισραήλ και εκτίει 67 ποινές ισόβιας κάθειρξης - την μακρύτερη ποινή φυλάκισης που έχει επιβληθεί ποτέ από ισραηλινό δικαστήριο.

Ξάδελφος του Μαρουάν Μπαργκούτι, ο Αμπντουλάχ κατηγορείται για την οργάνωση αρκετών επιθέσεων υψηλού προφίλ, όπως η βομβιστική επίθεση στο εστιατόριο Sbarro στην Ιερουσαλήμ το 2001, η έκρηξη στο Cafe Moment το 2002 και η βομβιστική επίθεση στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο, οι οποίες συνολικά στοίχισαν τη ζωή σε 66 Ισραηλινούς, μεταξύ των οποίων και πέντε Αμερικανούς.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τον περιγράφουν ως τον κορυφαίο κατασκευαστή βομβών της Χαμάς.

Ιμπραήμ Χαμέντ: Ο «πιο επικίνδυνος κρατούμενος» για το Ισραήλ

Το Ισραήλ θεωρεί τον Ιμπραήμ Χαμέντ έναν από τους πιο επικίνδυνους κρατούμενους του. Ήταν αρχηγός του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Ιντιφάντα και συνελήφθη το 2006 μετά από χρόνια παρανομίας. Καταδικάστηκε για την οργάνωση επιθέσεων που στοίχισαν τη ζωή σε 46 Ισραηλινούς και εκτίει 54 ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης ο Αμπάς αλ-Σαΐντ, ο οποίος καταδικάστηκε για τη βομβιστική επίθεση στο Park Hotel της Νετάνια το 2002, μία από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις της Δεύτερης Ιντιφάντα, και ο Χασάν Σαλάμε, ανώτερος διοικητής του ένοπλου τμήματος της Χαμάς, ο οποίος εκτίει 46 ποινές ισόβιας κάθειρξης.