Στο ιδιωτικό κλαμπ Shell Bay στη Φλόριντα, ιδιοκτησίας του επιχειρηματία Στιβ Γουίτκοφ, οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ουκρανίας βρέθηκαν σε έναν νέο γύρο διαβουλεύσεων, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «δύσκολες αλλά ιδιαίτερα εποικοδομητικές», σύμφωνα με το CNN.

Πηγή με άμεση γνώση των συνομιλιών στη Φλόριντα – όπου συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ – είπε στο CNN πως οι εντατικές διαπραγματεύσεις ήταν «ένα βήμα μπροστά» και «χτίστηκαν πάνω στην πρόοδο της Γενεύης».

«Θα ήταν πολύ πρόωρο να πούμε ότι οριστικοποιήσαμε τα πάντα εδώ, καθώς πολλά πρέπει ακόμα να γίνουν», είπε η πηγή στο CNN.

«Αλλά η συνάντηση ήταν πολύ συγκεντρωμένη και οι πιο προβληματικές πτυχές των ειρηνευτικών προτάσεων συζητήθηκαν λεπτομερώς», πρόσθεσε η πηγή, υπονοώντας ότι σε ορισμένους τομείς ενδέχεται να υπάρξει προκαταρκτική πρόοδος.

Σημειώνεται ότι από την ουκρανική πλευρά, παρευρέθηκαν ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Ρουστέμ Ουμέροφ, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Αντρίι Γκνάτοφ και ο Βάντιμ Σκιμπίτσκι από τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, αναφέρει το Reuters.

Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Ένα από τα πιο επίμαχα σημεία αφορά την απαίτηση της Ρωσίας – η οποία συμπεριλήφθηκε και στο αμερικανικό σχέδιο – για επίσημη απεμπόληση από την Ουκρανία της φιλοδοξίας ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Η ουκρανική πλευρά εξακολουθεί να απορρίπτει κατηγορηματικά αυτήν την προοπτική.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, συζητείται πλέον ένα ενδιάμεσο σενάριο: η Ουκρανία δεν θα υποχρεωθεί να παραιτηθεί νομικά από την προοπτική ένταξης, αλλά μια σειρά διμερών συμφωνιών ΗΠΑ–Ρωσίας ή ευρύτερων συνεννοήσεων Ρωσίας–ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να μπλοκάρουν de facto την πρόσβαση του Κιέβου στη Συμμαχία, χωρίς την άμεση εμπλοκή της Ουκρανίας στη λήψη αυτών των αποφάσεων.

Η τελική απόφαση, ωστόσο, θα ανήκει στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που μεταβαίνει σήμερα στο Παρίσι για διαβουλεύσεις με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν – και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα γίνει αποδεκτή από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.

Το ζήτημα των παραχωρήσεων

Ένα ακόμη «προβληματικό σημείο» είναι το αίτημα του Κρεμλίνου – το οποίο συμπεριλήφθηκε επίσης στην αμερικανική πρόταση των 28 σημείων – να παραχωρήσει η Ουκρανία εδάφη στην περιοχή του Ντονμπάς στα ανατολικά της χώρας, που έχουν προσαρτηθεί αλλά όχι ακόμη κατακτηθεί από τη Ρωσία.

Το αμερικανικό σχέδιο πρότεινε η περιοχή – η οποία περιλαμβάνει μια «αμυντική ζώνη» από ισχυρά οχυρωμένες πόλεις και κωμοπόλεις που θεωρούνται κρίσιμες για την ουκρανική ασφάλεια – να γίνει ρωσική αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, την οποία η Μόσχα θα διοικούσε αλλά δεν θα αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις εκεί.

Κατά το CNN, τέλος, ο παράγοντας που μπορεί να χαλάσει τα σχέδια τις επόμενες ημέρες είναι η άρνηση του Κρεμλίνου να περιορίσει τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις για υποταγή της Ουκρανίας καθώς «εν μέσω υπονοιών για συμβιβασμούς της Ουκρανίας που επιδιώκουν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, η επόμενη και μεγαλύτερη πρόκληση για την αμερικανική διπλωματία μπορεί να είναι να πείσει τη Ρωσία να τους αποδεχτεί».