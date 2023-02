Απόρροια συσσωρευμένης ενέργειας σε μια από τις μεγαλύτερες σεισμογενείς - και πολιτικά ταραγμένες - περιοχές, η οποία χρειάστηκε δεκαετίες για να κορυφωθεί και να εκτονωθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είναι η αιτία του καταστροφικού σεισμού στην Τουρκία, αλλά και στη Συρία.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η καταπόνηση που συσσωρευόταν επί δεκαετίες, καθώς οι αργά κινούμενες τεκτονικές πλάκες της Γης πιέζονταν η μία πάνω στην άλλη, εκτονώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, προκαλώντας βίαιες δονήσεις, καθώς οι βραχώδεις μάζες ξεπέρασαν ξαφνικά την τριβή και διέσπασαν η μία την άλλη.

Τέτοιες σεισμικές τάσεις συσσωρεύονται στην περιοχή της Τουρκίας επειδή η αραβική πλάκα σπρώχνει την πλάκα της Ανατολίας προς τα δυτικά με ρυθμό περίπου 2 εκατοστών ετησίως, σύμφωνα με τον καθηγητή Γεωεπιστημών στο Open University στη Βρετανία, Ντέιβιντ Ρότερι.

Μιλώντας στους FT και η επικεφαλής του Ινστιτούτου Μείωσης Κινδύνων και Καταστροφών του University College του Λονδίνου, Τζοάνα Φορ Γουόκερ, σημείωσε ότι «η Τουρκία έχει βιώσει τον φονικότερο σεισμό παγκοσμίως τέσσερις φορές τα τελευταία 50 χρόνια - το 2020, το 1999, το 1983 και το 1975».

Ο πρώτος σεισμός της Δευτέρας, με μέγεθος 7,8 Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε τα ξημερώματα, προήλθε από το νοτιοδυτικό άκρο του ρήγματος της Ανατολικής Ανατολίας κοντά στη συμβολή του με το σύστημα ρηγμάτων της Νεκράς Θάλασσας. Ο σεισμός ήταν ακόμη πιο καταστροφικός γιατί έγινε σε σχετικά μικρό βάθος 18 χιλιομέτρων.

Ο δεύτερος μεγάλος σεισμός, μεγέθους 7,5 Ρίχτερ, ακολούθησε εννέα ώρες αργότερα, περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της αρχικής δόνησης, σε βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων. Υπήρξαν επίσης δεκάδες άλλοι μικρότεροι σεισμοί, ή μετασεισμοί.

«Τα δύο γεγονότα σχεδόν σίγουρα συνδέονται», δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος Επιστήμης της Γης στο Πανεπιστήμιο Durham, Μαρκ Άλεν, «Η απελευθέρωση της πίεσης σε μια ζώνη ρήγματος μπορεί να μεταφέρει την πίεση σε μια άλλη, όπου στη συνέχεια εξαφανίζεται με έναν άλλο σεισμό».

Εντυπωσιακή είναι η αναφορά του επιστημονικού συνεργάτη στο Βρετανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο Ρότζερ Μουσόν, ότι ένας παρόμοιος σεισμός του 1822 στην ίδια περιοχή «είχε επίσης πολλούς μετασεισμούς, που συνεχίστηκαν μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτους».

Τέλος, ο καθηγητής στο University College του Λονδίνου, Ίλαν Κέλμαν τόνισε ότι σύμφωνα με την έρευνά του, η «διπλωματία των καταστροφών» δεν αρκεί για να φέρει την ειρήνη, καθώς και ότι «η εμπειρία δείχνει ότι, δυστυχώς, η προηγούμενη έχθρα τείνει να υπερβαίνει το ζήτημα της σωτηρίας των ζωών και του τέλους του πολέμου μακροπρόθεσμα».

Ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας Φαχρετίν Κοτζά ανακοίνωσε απόψε ότι εξαιτίας των σεισμών τουλάχιστον 5.434 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 31.777 τραυματίστηκαν.

Ο νεότερος απολογισμός των τουρκικών αρχών ανεβάζει σε 7.266 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε Τουρκία και Συρία.

Υπό αντίξοες συνθήκες - λόγω των μετασεισμών και του ψύχους - τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν στη νοτιοανατολική Τουρκία και στη βορειοδυτική Συρία. Εκτιμάται ότι εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα και η αγωνία για την τύχη τους κορυφώνεται όσο περνούν οι ώρες.

Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς «εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια».

Η διεθνής βοήθεια άρχισε να καταφθάνει σήμερα στην Τουρκία, όπου έχει κηρυχτεί επταήμερο εθνικό πένθος. Οι πρώτες αποστολές διασωστών από το εξωτερικό έχουν ήδη αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές και επιχειρούν μαζί με τους τούρκους συναδέλφους τους. Παράλληλα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης έχουν σταλεί για την ανακούφιση των σεισμόπληκτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινητοποιήσει 1.185 διασώστες με 79 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους από συνολικά 19 χώρες-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε στον τούρκο ομόλογό του «κάθε δυνατή βοήθεια». 158 διασώστες είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν για την Τουρκία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η Κίνα ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα πως στέλνει βοήθεια ύψους 5,8 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων διασωστών, ιατρικού εξοπλισμού και ειδών πρώτης ανάγκης.

Η συριακή Ερυθρά Ημισέληνος απηύθυνε έκκληση στην ΕΕ να άρει τις κυρώσεις σε βάρος της Δαμασκού, προκειμένου να διευκολύνει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία.

Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στον πρόεδρο και το υπουργικό συμβούλιο να παρακάμπτουν το κοινοβούλιο κατά τη θέσπιση νέων νόμων και να περιορίζουν ή να αναστέλλουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όπως κρίνουν απαραίτητο.

Πρόκειται για μια κίνηση που έχει ειδικό βάρος, ενόψει των τουρκικών εκλογών, όπως επισήμανε χθες με άρθρο του στο Liberal ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κώστας Λάβδας.

"Αποφασίσαμε να κηρύξουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις θα διεξαχθούν γρήγορα", δήλωσε ο Ερντογάν. Είπε ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα διαρκέσει τρεις μήνες - πράγμα που σημαίνει ότι θα λήξει λίγο πριν από τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τις 14 Μαΐου. Θα μπορούσε επίσης να παραταθεί.

Ο Ερντογάν είχε κηρύξει προηγουμένως κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο τον Ιούλιο του 2016, στον απόηχο ενός αποτυχημένου στρατιωτικού πραξικοπήματος.

«Είμαστε αντιμέτωποι με μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές όχι μόνο της ιστορίας της Δημοκρατίας μας αλλά και της γεωγραφίας μας και του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Κέντρο Συντονισμού.

