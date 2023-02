Τουρκία: Drone καταγράφει τις βιβλικές εικόνες καταστροφής στο Χατάι

Το τεράστιο μέγεθος καταστροφής που προκάλεσε ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ και στην τουρκική επαρχία Χατάι, καταγράφει drone που φέρνει στη δημοσιότητα το Reuters.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων «οι διασώστες προσπαθούσαν να ξεθάψουν ανθρώπους από τα συντρίμμια των κτιρίων, που κατέρρευσαν, σε μια "κούρσα ενάντια στον χρόνο", καθώς ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό σε μια ευρεία περιοχή της Τουρκίας και της Συρίας ξεπέρασε τους 5.000».

Rescuers struggled to dig people out of the rubble of collapsed buildings in a 'race against time' as the death toll from an earthquake across a wide area of Turkey and Syria passed 5,000.



The 7.8 magnitude quake was the deadliest in Turkey since 1999 https://t.co/DfUltmOjAW pic.twitter.com/rdVc06fhfA