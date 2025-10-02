Η Ταϊβάν εξετάζει το ενδεχόμενο σχηματισμού μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης υψηλής τεχνολογίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επιθυμούν αυξημένες επενδύσεις από την Ταϊβάν, δήλωσε την Πέμπτη η κορυφαία διαπραγματεύτρια δασμών του νησιού.

Η Ταϊβάν, όπου εδρεύει η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής τσιπ κατόπιν παραγγελίας στον κόσμο, η TSMC, διατηρεί μεγάλο εμπορικό πλεόνασμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εξαγωγές του νησιού προς τις ΗΠΑ υπόκεινται επί του παρόντος σε δασμό 20%, ποσοστό το οποίο η κυβέρνηση της Ταϊβάν επιδιώκει να μειώσει, σύμφωνα με το Investing.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Τσενγκ Λι-τσιούν, η οποία ηγείται των συνομιλιών για τους δασμούς με την Ουάσιγκτον, είπε στους δημοσιογράφους στην Ταϊπέι ότι ήταν αισιόδοξη πως οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συναίνεση για την επέκταση των επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω ενός «μοντέλου της Ταϊβάν».

Αυτό δεν θα περιλάμβανε τη μετεγκατάσταση των αλυσίδων εφοδιασμού αλλά την επέκταση και ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας στις ΗΠΑ, τόνισε η Τσενγκ, η οποία επέστρεψε αυτήν την εβδομάδα από τον τελευταίο γύρο συνομιλιών.

Η κυβέρνηση θεωρεί το μοντέλο επενδύσεων στη χώρα ως «βιομηχανικό επενδυτικό σχεδιασμό» σε συνδυασμό με μέτρα στήριξης, όπως εγγυήσεις εξαγωγικών πιστώσεων και κοινή ανάπτυξη βιομηχανικών συστάδων από Ταϊβάν και ΗΠΑ, πρόσθεσε.

«Η τρέχουσα εστίαση των διαπραγματεύσεων είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσδοκούν από εμάς να επεκτείνουμε τις επενδύσεις και να εμπλακούμε σε συνεργασία στις αλυσίδες εφοδιασμού», είπε η Τσενγκ.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ οδηγήθηκε σε αναστολή λειτουργίας την Τετάρτη.

Η TSMC, της οποίας οι δραστηριότητες εκτοξεύονται λόγω της ισχυρής ζήτησης για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, επενδύει 165 δισ. δολάρια για την κατασκευή εργοστασίων παραγωγής τσιπ στην πολιτεία της Αριζόνα, αν και το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της θα παραμείνει στην Ταϊβάν.

Η Τσενγκ, η οποία δήλωσε ότι η TSMC δεν συμμετείχε στις τελευταίες συνομιλίες, επανέλαβε ότι η πρόταση που είχε προβληθεί σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης από τον Υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ για μια «50-50» κατανομή στην παραγωγή τσιπ δεν είναι κάτι που θα αποδεχόταν η Ταϊβάν και δεν τέθηκε στο τραπέζι.