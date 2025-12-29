Σύστημα Iron Beam: Νέα αεράμυνα λέιζερ σε πλήρη λειτουργία σε όλο το Ισραήλ

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ έθεσε σε εφαρμογή το σύστημα αεράμυνας λέιζερ Iron Beam σε ολόκληρη τη χώρα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην προστασία του εναέριου χώρου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post.

Όπως αναφέρει, πρόκειται για ένα προηγμένο σύστημα που έρχεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες αεράμυνας της χώρας, παρέχοντας προστασία έναντι μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πυραύλων, ρουκετών και όλμων. Το Iron Beam αποτελεί εξέλιξη του μικρότερου Lite Beam, που είχε τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο και παρέχει περιορισμένη κάλυψη σε μικρές απειλές.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι το Iron Beam είχε τεθεί σε λειτουργία και ότι μια πλήρης σειρά πυροβολαρχιών θα αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα μέσα στους επόμενους μήνες. Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμυνας, Έρευνας και Ανάπτυξης, Ταξίαρχος (ε.α.) Ντάνιελ Γκολντ, δήλωσε ότι η πλήρης ανάπτυξη θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Δεκεμβρίου, επιτρέποντας την ευρεία διάθεση των μπαταριών Iron Beam και την άμεση προστασία εναέριων απειλών.

Following a complex development process, the Israel MOD's DDR&D and Rafael Advanced Defense Systems delivered the first Iron Beam laser system to the IDF at an official ceremony held today at Rafael's headquarters in northern Israel.



Το Iron Beam διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών συστημάτων, όπως το Iron Dome και τα Arrow. Οι βολές με Iron Beam είναι εξαιρετικά οικονομικές, καθώς η ενεργειακή κατανάλωση είναι συγκρίσιμη με το άναμμα ενός φωτός, σε αντίθεση με τα πολύ ακριβότερα συμβατικά αναχαιτιστικά. Επιπλέον, η ταχύτητα του λέιζερ επιτρέπει την άμεση εξουδετέρωση των απειλών, συχνά πάνω από εχθρικό έδαφος, μειώνοντας δραματικά την ανάγκη για σειρήνες και καταφύγια.

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο ώστε να αντιμετωπίζει μπαράζ εναέριων απειλών ταυτόχρονα, χωρίς να περιορίζεται στην κατάρριψη ενός ή δύο στόχων κάθε φορά. Το Iron Beam M και το Lite Beam συμπληρώνουν το πλήρες φάσμα αεράμυνας, προσφέροντας ευελιξία και κινητικότητα ανάλογα με τις απαιτήσεις του πεδίου.

Το Iron Beam M, για παράδειγμα, μπορεί να τοποθετηθεί σε μεγάλα οχήματα και να εκτοξεύσει δέσμη 50 kW, ενώ το πλήρους μεγέθους Iron Beam φτάνει τα 100 kW και απαιτεί σταθερή θέση για μεγαλύτερη διάρκεια εκτόξευσης.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι και στελέχη της Elbit Systems τόνισαν ότι η ανάπτυξη του Iron Beam θέτει τον θεμέλιο λίθο για τη μαζική χρήση λέιζερ σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλάζοντας σημαντικά τις δυνατότητες αεράμυνας.

Το υπουργείο Άμυνας και οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις αναμένουν ότι η τεχνολογία θα μειώσει σημαντικά το κόστος αναχαίτισης απειλών και θα ενισχύσει την ασφάλεια της χώρας, διατηρώντας την τεχνολογική υπεροχή του Ισραήλ σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο μάχης.

Το Iron Beam αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με την Rafael, ένα παγκόσμιο ορόσημο στην ανάπτυξη λέιζερ για στρατιωτικές εφαρμογές, χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία προσαρμοστικής οπτικής που διαθέτει, και αποτελεί σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής αεράμυνας του Ισραήλ, καθιστώντας τη χώρα πρωτοπόρο στη χρήση επιχειρησιακών λέιζερ.