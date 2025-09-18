Συρία: Οι συζητήσεις για συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ μπορεί να τελεσφορήσουν «τις επόμενες μέρες»

Ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, ανέφερε την Τετάρτη πως συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την επίτευξη συμφωνίας ασφαλείας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποτελέσματα «τις επόμενες ημέρες».

Όπως μετέδωσε η Jerusalem Post, ο ίδιος περιέγραψε τη συμφωνία ασφαλείας ως «αναγκαιότητα» και είπε ότι θα πρέπει να σέβεται τον εναέριο χώρο και την εδαφική ενότητα της Συρίας και να παρακολουθείται από τα Ηνωμένα Έθνη.

Ακόμα, ο Σαράα αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ ασκούν οποιαδήποτε πίεση στη Συρία και είπε ότι αντίθετα διαδραματίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο, πριν από την πρώτη επίσημη επίσκεψη Σύρου υπουργού Εξωτερικών στην Ουάσινγκτον εδώ και 2,5 δεκαετίες.

Ο Σαράα υποστήριξε ότι το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1.000 επιθέσεις στη Συρία και έχει διεξάγει περισσότερες από 400 χερσαίες εισβολές από τις 8 Δεκεμβρίου, όταν ανατράπηκε το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Ο Σαράα είπε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ έρχονται σε αντίθεση με την δηλωμένη αμερικανική πολιτική για μια σταθερή και ενωμένη Συρία, κάτι που χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνο».

Τι προβλέπει η συμφωνία

Είπε ότι η Δαμασκός επιδιώκει μια συμφωνία παρόμοια με τη συμφωνία αποχώρησης του 1974 μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, η οποία δημιούργησε μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ των δύο χωρών.

Πρόσθεσε πως η Συρία επιδιώκει την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, αλλά ότι το Ισραήλ θέλει να παραμείνει σε στρατηγικές θέσεις που κατέλαβε μετά τις 8 Δεκεμβρίου.

Ισραηλινοί υπουργοί έχουν δηλώσει δημοσίως ότι το Ισραήλ σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των θέσεων αυτών.

Ο Σαράα σημείωσε ότι αν η συμφωνία ασφαλείας επιτύχει, θα μπορούσαν να επιτευχθούν και άλλες συμφωνίες. Δεν έδωσε λεπτομέρειες, αλλά είπε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία ή μια συμφωνία ομαλοποίησης όπως οι Συμφωνίες του Αβραάμ, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, βάσει της οποίας αρκετές χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία συμφώνησαν να ομαλοποιήσουν τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, δεν ήταν προς το παρόν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Είπε επίσης ότι ήταν πολύ νωρίς για να συζητηθεί η τύχη των ελεγχόμενων από το Ισραήλ υψιπέδων του Γκολάν, επειδή ήταν «μεγάλο θέμα».

«Είναι μια δύσκολη υπόθεση – έχουμε διαπραγματεύσεις μεταξύ ενός Δαμασκηνού και ενός Εβραίου», ανέφερε.