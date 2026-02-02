Συρία: Οι κυβερνητικές δυνάμεις εισήλθαν στην υπό κουρδικό έλεγχο ζώνη

Οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις εισήλθαν σήμερα στην πόλη Χασακέ, προπύργιο των Κούρδων στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπως προβλέπει συμφωνία ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους, σύμφωνα με ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο σημείο.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου έπειτα από μήνες εντάσεων, και μαχών, ανάμεσα στα στρατεύματα της Δαμασκού και τις κουρδικές δυνάμεις. Προβλέπει την ανάπτυξη κυβερνητικών δυνάμεων στην αυτόνομη κουρδική ζώνη και την ενσωμάτωση των δυνάμεων και της διοίκησης των Κούρδων στο συριακό κράτος.

Ανταποκριτής του AFP είδε φάλαγγα τεθωρακισμένων και οχημάτων των συριακών δυνάμεων ασφαλείας να διασχίζει σημείο ελέγχου των κουρδικών δυνάμεων, μέλη των οποίων, άνδρες και γυναίκες, είχαν παραταχθεί και από τις δύο πλευρές του δρόμου, κρατώντας τα όπλα τους.

Κάτοικοι που ανέμιζαν τη συριακή σημεία είχαν συγκεντρωθεί στις δύο πλευρές του δρόμου που οδηγεί στην πόλη, ενώ ακούγονταν ιαχές από γυναίκες σε ένδειξη χαράς, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP.

Οι τοπικές κουρδικές δυνάμεις κήρυξαν απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα στο κέντρο της Χασακέ, που κατοικείται από Κούρδους και Άραβες, προκειμένου να «διασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων».

Το Ρόιτερς μεταδίδει από την πλευρά του ότι δημοσιογράφοι του είδαν φάλαγγα τουλάχιστον 30 οχημάτων του υπουργείου Εσωτερικών η οποία άρχισε να κινείται προς την πόλη από μια θέση έξω από την πόλη τις πρώτες απογευματινές ώρες. Δύο τοπικές πηγές στην πόλη δήλωσαν πως εισήλθαν σε αυτήν λίγο μετά.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις αναμένεται να τοποθετηθούν σε συριακά κρατικά κτίρια στη λεγόμενη «ζώνη ασφαλείας» της Χασακέ, όπως δήλωσαν Σύρος αξιωματούχος και κουρδική πηγή ασφαλείας στο Ρόιτερς πριν από την ανάπτυξη των συριακών στρατευμάτων στην πόλη.