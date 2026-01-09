Συρία: Οι Κούρδοι μαχητές που είναι περικυκλωμένοι στο Χαλέπι θα μεταφερθούν στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας

Οι Κούρδοι μαχητές που είναι περικυκλωμένοι από τον συριακό στρατό σε δύο συνοικίες του Χαλεπιού θα απομακρυνθούν προς την αυτόνομη κουρδική ζώνη στη βορειοανατολική Συρία, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι συριακές αρχές.

Το συριακό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει νωρίτερα εκεχειρία στις κουρδικές συνοικίες του Χαλεπιού και είχε δώσει διορία ως σήμερα το πρωί στους Κούρδους μαχητές για να τις εγκαταλείψουν.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των Κούρδων και του συριακού στρατού ξέσπασαν την Τρίτη και έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 21 ανθρώπων.

Πρόκειται για τις πιο σοβαρές εχθροπραξίες που έχουν σημειωθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας μεταξύ των ισλαμιστικών αρχών που έχουν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και των Κούρδων, μιας σημαντικής εθνοτικής μειονότητας που ελέγχει μεγάλες περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας και κάποιες συνοικίες του Χαλεπιού.

Η εκεχειρία φαίνεται να παραμένει σε ισχύ, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP που βρίσκεται κοντά στην κουρδική συνοικία Ασραφίεχ. Ο ίδιος είδε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Συρίας να εισέρχονται στη συνοικία με οχήματα για την απομάκρυνση των μαχητών. Μικρός αριθμός αμάχων επίσης εγκατέλειψε τη συνοικία.

«Στη διάρκεια των επόμενων ωρών τα στοιχεία των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF, στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι) θα μεταφερθούν με τα προσωπικά τους όπλα» προς την αυτόνομη κουρδική περιοχή, επεσήμαναν σε ανακοίνωσή τους οι τοπικές αρχές του Χαλεπιού.

Οι Κούρδοι δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι υπάρχει συμφωνία απομάκρυνσης των μαχητών τους. Ο επικεφαλής των SDF Μάζλουμ Άμπντι εκτίμησε χθες Πέμπτη το βράδυ ότι «οι απόπειρες εισβολής σε κουρδικές γειτονιές, εν μέσω διαπραγματεύσεων, υπονομεύουν τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας».

Οι συγκρούσεις αυτές ξέσπασαν την ώρα που οι Κούρδοι και η συριακή κυβέρνηση προσπαθούν να θέσουν σε εφαρμογή τη συμφωνία που σύναψαν τον Μάρτιο η οποία προβλέπει την ένταξη των θεσμών της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης και της ένοπλης πτέρυγάς της, των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), στο νέο συριακό κράτος.