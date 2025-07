Συρία: Οι Βεδουίνοι λένε ότι εξαπέλυσαν νέα επίθεση στη Σουέιντα (vid)

Βεδουίνοι μαχητές εξαπέλυσαν σήμερα νέα επίθεση εναντίον Δρούζων μαχητών στην επαρχία Σουέιντα της νότιας Συρίας, δήλωσε ένας στρατιωτικός διοικητής τους στο πρακτορείο Reuters, παρά την εκεχειρία που ανακοινώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, με στόχο να μπει τέλος στην πολυήμερη αιματοχυσία.

Bedouins are continuing to mobilize against the Druze in southern Syria pic.twitter.com/NmIi1y6ChK

Ο διοικητής αυτός είπε ότι η κατάπαυση του πυρός ισχύει μόνο για τις κυβερνητικές δυνάμεις και όχι για τους Βεδουίνους.

⚡Ethnic cleansing in Suwayda: Israeli-backed Druze militants under Al-Hijri are forcefully displacing Bedouins and carrying out field executions.



One fighter boasts:



“Not a single Bedouin left, not one single pig.” pic.twitter.com/rpD7ObNyLX