Συρία: Οι αρχές απαγορεύουν την πώληση αλκοόλ σε εστιατόρια και μπαρ

Οι συριακές αρχές απαγόρευσαν την πώληση αλκοόλ σε εστιατόρια και μπαρ της Δαμασκού, μια από τις σαφέστερες μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι η ισλαμιστική κυβέρνηση προωθεί την επιβολή συντηρητικών μέτρων μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ από τον νέο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα, πριν από 15 μήνες.

Το διάταγμα εκδόθηκε από το κυβερνείο της Δαμασκού το βράδυ της Δευτέρας και αναφέρει ότι οι άδειες λειτουργίας των νυχτερινών κέντρων και των μπαρ θα μετατραπούν σε άδειες καφενείων. Η πώληση αλκοόλ επιτρέπεται μόνο σε σφραγισμένα μπουκάλια, για παραλαβή από το κατάστημα και μόνο σε συνοικίες όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι χριστιανοί.

Οποιοδήποτε κατάστημα πουλάει αλκοόλ θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 75 μέτρα από χώρους λατρείας και σχολεία και 20 μέτρα από εγκαταστάσεις ασφαλείας. Οι ιδιοκτήτες μπαρ έχουν περιθώριο τριών μηνών για να συμμορφωθούν με την απόφαση.

Ένας ιδιοκτήτης μπαρ είπε ότι θα κλείσει το μαγαζί του, εξηγώντας ότι περίμενε ένα τέτοιο διάταγμα εδώ και κάποιο διάστημα και ότι έχουν μειωθεί κατακόρυφα οι πελάτες του αφού ανέλαβαν την εξουσία οι ισλαμιστές. Ο ίδιος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί γιατί φοβάται ότι θα τον παρενοχλήσουν, είπε ότι δεν βλέπει κάποιον λόγο για να μετατρέψει το κατάστημά του σε εστιατόριο ή καφενείο χωρίς ποτά, αφού ο κόσμος δεν πηγαίνει εκεί για να φάει πίτσα ή για να καπνίσει ναργιλέ.

Πολλά εστιατόρια έχουν ήδη αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σερβίρουν αλκοόλ αφού οι ισλαμιστές αντάρτες ανέλαβαν την εξουσία. Ορισμένα αφαίρεσαν την μπίρα από τα μενού ή άρχισαν να σερβίρουν αλκοολούχα σε φλιτζάνια του τσαγιού.

Μια γυναίκα συνελήφθη επειδή δεν τηρούσε το Ραμαζάνι

Ο Σάρα διαβεβαίωνε τους Σύρους ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες τους θα διαφυλάσσονταν. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο δεσμεύτηκε ότι η Συρία «οικοδομεί τους θεσμούς ενός κράτους δικαίου, με εγγυημένα δικαιώματα και ελευθερίες».

Ο Μοχάμαντ αλ Αμπντάλα, διευθυντής του Κέντρου Δικαιοσύνης και Λογοδοσίας Συρίας, που εδρεύει στην Ουάσινγκτον, αμφισβήτησε τη νομική βάση του διατάγματος για τη διάθεση αλκοόλ, σημειώνοντας ότι οι νόμοι σήμερα δεν απαγορεύουν την κατανάλωση ή την πώληση αλκοολούχων ποτών. Η απόφαση, σημείωσε, είναι αντίθετη με το Άρθρο 12 της Συνταγματικής Διακήρυξης που υιοθετήθηκε πέρυσι.

Αντικατοπτρίζοντας τον θρησκευτικό συντηρητισμό, οι αρχές προσπάθησαν να επιβάλουν τη νηστεία κατά τον μήνα του Ραμαζανιού. Μια εργαζόμενη στην περιοχή Σαλαμίγια της Χάμα συνελήφθη επειδή «έσπασε» τη νηστεία νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Ο εισαγγελέας την κατηγόρησε για «παραβίαση των ηθών», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Εργαζόμενοι σε ένα αρτοποιείο κοντά στη Δαμασκό απολύθηκαν για τον ίδιο λόγο.