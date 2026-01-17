Τον έλεγχο εκτάσεων ανατολικά του Χαλεπίου, ανακοίνωσε ότι ανέλαβε ο στρατός της Συρίας μετά την αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων.

Η εξέλιξη έρχεται μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σαράα εξέδωσε διάταγμα με το οποίο ανακήρυξε την κουρδική γλώσσα «εθνική γλώσσα» και χορήγησε στη μειονότητα επίσημη αναγνώριση σε μια φαινομενική χειρονομία καλής θέλησης, αν και οι Κούρδοι δήλωσαν ότι αυτό δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες τους.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τομ Μπαράκ βρέθηκε στο Ερμπίλ το Σάββατο για να συναντηθεί με τον Μαζλούμ Αμπντί, επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), υπό κουρδική ηγεσία, όπως δήλωσε στο AFP πηγή στην προεδρία της αυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν του Ιράκ.

Ωστόσο, κατηγόρησε τις SDF ότι παραβίασαν τη συμφωνία και στοχοποίησαν μια στρατιωτική περίπολο κοντά στη Μασκάνα, «σκοτώνοντας δύο στρατιώτες».

Ανέφερε επίσης ότι είχε εξασφαλίσει την έξοδο «περισσότερων από 200 μαχητών των SDF και των όπλων τους».

Αποχωρούν οι κουρδικές δυνάμεις

Ανταποκριτής του AFP στο Ντέιρ Χάφερ, περίπου 50 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης του Χαλεπίου, είδε αρκετούς μαχητές των SDF να εγκαταλείπουν την πόλη και έναν μεγάλο αριθμό κατοίκων που είχαν εγκαταλείψει την περιοχή να επιστρέφουν, υπό την ισχυρή παρουσία στρατιωτών και δυνάμεων ασφαλείας.

Ο Αμπντί δεσμεύτηκε την Παρασκευή να αναδιατάξει τις δυνάμεις του ανατολικά του ποταμού Ευφράτη μετά από «εκκλήσεις από φιλικές χώρες και μεσολαβητές».

Σε δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση, ο συριακός στρατός ανέφερε ότι έχει θέσει υπό τον έλεγχό του «34 χωριά και πόλεις» ανατολικά του Χαλεπίου, συμπεριλαμβανομένων των βασικών πόλεων Ντέιρ Χάφερ και Μασκάνα, καθώς και ενός στρατιωτικού αεροδρομίου.

Στο μεταξύ, οι SDF κατηγόρησαν τη Δαμασκό ότι παραβίασε τη συμφωνία, λέγοντας ότι ο στρατός εισήλθε στις πόλεις Ντέιρ Χάφερ και Μασκάνα «πριν οι μαχητές μας αποσυρθούν πλήρως, δημιουργώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση».

Ο συριακός στρατός είχε αναπτύξει ενισχύσεις κοντά στο Ντέιρ Χάφερ, αφού εκδίωξε τις κουρδικές δυνάμεις από την πόλη του Χαλεπίου μετά από αιματηρές συγκρούσεις την περασμένη εβδομάδα.

Η ισλαμιστική κυβέρνηση της Συρίας επιδιώκει να επεκτείνει την εξουσία της σε όλη τη χώρα μετά την εκδίωξη του μακροχρόνιου ηγέτη Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του 2024.

Η πρόοδος στην εφαρμογή της συμφωνίας του Μαρτίου για την ενσωμάτωση της de facto αυτόνομης διοίκησης και των δυνάμεων των Κούρδων στο κράτος έχει σταματήσει εν μέσω διαφορών μεταξύ των δύο πλευρών, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος των Κούρδων για αποκεντρωμένη διακυβέρνηση.

Τι αναφέρει το διάταγμα για τους Κούρδους

Η ανακοίνωση του Αλ Σαράα την Παρασκευή ήταν η πρώτη επίσημη αναγνώριση των κουρδικών δικαιωμάτων από την ανεξαρτησία της Συρίας το 1946.

Το διάταγμα αναφέρει ότι οι Κούρδοι αποτελούν «ουσιώδες και αναπόσπαστο μέρος» της Συρίας, όπου έχουν υποστεί δεκαετίες περιθωριοποίησης και καταπίεσης υπό τους προηγούμενους ηγέτες.

Έκανε την κουρδική «εθνική γλώσσα» που μπορεί να διδάσκεται σε δημόσια σχολεία σε περιοχές όπου η κοινότητα είναι έντονη και έδωσε υπηκοότητα σε όλους τους Κούρδους, από τους οποίους το 20% είχε αφαιρεθεί βάσει μιας αμφιλεγόμενης απογραφής του 1962

Η κουρδική διοίκηση στο βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας δήλωσε ότι το διάταγμα ήταν «ένα πρώτο βήμα, ωστόσο δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες και τις ελπίδες του συριακού λαού».

«Τα δικαιώματα δεν προστατεύονται από προσωρινά διατάγματα, αλλά… μέσω μόνιμων συνταγμάτων που εκφράζουν τη βούληση του λαού και όλων των συνιστωσών» της κοινωνίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ο Νανάρ Χαουάχ, ανώτερος αναλυτής για τη Συρία στην International Crisis Group, δήλωσε στο AFP ότι το διάταγμα «προσφέρει πολιτιστικές παραχωρήσεις ενώ παράλληλα εδραιώνει τον στρατιωτικό έλεγχο».

«Δεν απαντά στις εκκλήσεις των βορειοανατολικών περιοχών για αυτοδιοίκηση», δήλωσε στο AFP, προσθέτοντας ότι «η Sharaa είναι άνετη με την παραχώρηση πολιτιστικών δικαιωμάτων, αλλά θέτει τα όρια στην κατανομή της εξουσίας».

Είπε ότι η Δαμασκός φαίνεται να επιδιώκει «να προκαλέσει ρήγμα μεταξύ των Κούρδων πολιτών και των ενόπλων δυνάμεων που τους κυβερνούν εδώ και μια δεκαετία».

Οι κουρδικές δυνάμεις ελέγχουν εκτάσεις του πλούσιου σε πετρέλαιο βορρά και βορειοανατολικού τμήματος της Συρίας, μεγάλο μέρος του οποίου κατέλαβαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της χώρας και της μάχης κατά του Ισλαμικού Κράτους την τελευταία δεκαετία.