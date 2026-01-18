Συρία: Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ πιστεύει ότι η συμφωνία και η εκεχειρία αποτελούν «σημείο καμπής»

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπαράκ, χαιρέτισε τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοινώθηκε την Κυριακή μεταξύ του Σύρου προέδρου Άχμαντ αλ Σάρα, και του Κούρδου ηγέτη Μαζλούμ Άμπντι, μετά την προώθηση των κυβερνητικών δυνάμεων στις κουρδικές περιοχές στη βόρεια και την ανατολική Συρία.

«Αυτή η συμφωνία και αυτή η κατάπαυση του πυρός αντιπροσωπεύουν ένα σημείο καμπής, με πρώην αντιπάλους να επιλέγουν τη συνεργασία παρά τη διχόνοια», έγραψε ο Μπαράκ στην πλατφόρμα X.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ συνάντησε την Κυριακή τον αλ Σάρα στη Δαμασκό, και τον Άμπντι την προηγουμένη στο Ερμπίλ, στο Ιράκ.