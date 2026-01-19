Guardian, Reuters

Η συριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε την Κυριακή κατάπαυση του πυρός με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), κίνηση που της επιτρέπει να ανακτήσει σχεδόν τον πλήρη έλεγχο της χώρας και να διαλύσει τις δυνάμεις υπό κουρδική ηγεσία που έλεγχαν τη βορειοανατολική Συρία για περισσότερο από μία δεκαετία.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η ανακοίνωση έρχεται μετά την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και των SDF στις αρχές του μήνα, η οποία οδήγησε τελικά σε μεγάλη προέλαση του κυβερνητικού στρατού προς τα ανατολικά.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας από τη Δαμασκό, ο επικεφαλής των SDF, Μαζλούμ Αμπντί επιβεβαίωσε τη συμφωνία σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, δηλώνοντας ότι η οργάνωση την αποδέχθηκε και ότι προβλέπει την αποχώρησή της από τις επαρχίες Ράκα και Ντέιρ ελ-Ζορ «προκειμένου να σταματήσει η αιματοχυσία».

Οι νέοι ηγέτες της Συρίας, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, δυσκολεύονταν να επιβάλουν πλήρως την εξουσία τους σε ολόκληρη τη χώρα.

Τον Μάρτιο είχε επιτευχθεί συμφωνία για την ενσωμάτωση των SDF στη Δαμασκό, η οποία ωστόσο δεν προχώρησε, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβίασή της.

Έπειτα από τη νέα στρατιωτική επιχείρηση, η κυβέρνηση έχει σε μεγάλο βαθμό επιβάλει τον έλεγχό της στις επαρχίες Ντέιρ ελ-Ζορ και Ράκα – περιοχές στρατηγικής σημασίας που περιλαμβάνουν πετρελαϊκά και φυσικού αερίου κοιτάσματα, φράγματα στον Ευφράτη και συνοριακά περάσματα.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sana μετέδωσε εικόνες του προέδρου αλ Σάαρα να υπογράφει και να επιδεικνύει τη συμφωνία. Ο Άμπντι, ο οποίος επρόκειτο να συναντηθεί με τον πρόεδρο στη Δαμασκό, δεν εμφανίστηκε, αν και η υπογραφή του περιλαμβανόταν στο έγγραφο.

Η συμφωνία προβλέπει τη διάλυση των SDF και την ένταξη των δυνάμεών τους στον συριακό στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ ανώτεροι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι τους θα αναλάβουν υψηλόβαθμες θέσεις σε κρατικούς θεσμούς.

Οι SDF θα παραδώσουν στον συριακό στρατό και την κυβέρνηση τις επαρχίες Ράκα και Ντέιρ ελ-Ζορ – περιοχές με πλειοψηφικά αραβικό πληθυσμό – καθώς και τα συνοριακά περάσματα και τις ενεργειακές υποδομές που ελέγχουν.

Reuters: Οι SDF αναφέρουν ότι ένοπλες ομάδες επιτίθενται στη φυλακή του Ισλαμικού Κράτους

Παράλληλα, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, η μεγαλύτερη συνιστώσα των οποίων είναι οι Κούρδοι της Συρίας, υποστήριξαν σήμερα ότι δυνάμεις που σχετίζονται με τη συριακή κυβέρνηση επιτέθηκαν στη φυλακή Σαντάντι, στη Χασάκα, όπου κρατούνται χιλιάδες μαχητές του Ισλαμικού Κράτους.

Οι SDF ανέφεραν ότι απέκρουσαν πολλές φορές τους επιτιθέμενους, όμως δεκάδες μαχητές τους σκοτώθηκαν. Ο διεθνής συνασπισμός, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, δεν παρενέβη, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των Κούρδων για βοήθεια.

Νωρίτερα, οι SDF είπαν ότι συγκρούστηκαν με τις κυβερνητικές δυνάμεις και κοντά στη φυλακή Αλ Ακτάν, στα περίχωρα της Ράκα, όπου επίσης κρατούνται μαχητές του Ισλαμικού Κράτους. Η Ράκα ήταν κάποτε η «πρωτεύουσα» του βραχύβιου «χαλιφάτου» του ΙΚ.

Οι SDF χαρακτήρισαν «πολύ επικίνδυνη εξέλιξη» τις συγκρούσεις, προειδοποιώντας ότι η κατάληψη της φυλακής από τις κυβερνητικές δυνάμεις θα έχει «σοβαρές επιπτώσεις» στην ασφάλεια, «θα απειλήσει τη σταθερότητα και θα ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή του χάους και της τρομοκρατίας».

Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας διέψευσε ότι ο στρατός επιτέθηκε στις φυλακές. Λέει ότι οι δυνάμεις του έφτασαν στην Αλ Ακτάν και άρχισαν τη διαδικασία «ασφάλισης» της εγκατάστασης και της γύρω περιοχής. Ο στρατός δεν μπήκε στη φυλακή Σαντάντι, πρόσθεσε. Κατηγόρησε επίσης τις SDF ότι ευθύνονται για την απελευθέρωση κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από τη φυλακή Σαντάντι η οποία θα παραδοθεί στο υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τις SDF, εννέα μαχητές τους σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις γύρω από την Αλ Ακτάν.

Με βάση τη συμφωνία ενσωμάτωσης των κουρδικών θεσμών στην κεντρική κυβέρνηση, η ευθύνη των φυλακών όπου κρατούνται οι τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους επρόκειτο να ανατεθεί στη Δαμασκό.