Οι επιχειρήσεις για την ανεύρεση περισσότερων επιζώντων που έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια κτιρίων κοντεύουν να τελειώσουν στο βορειοδυτικό τμήμα της Συρίας που τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών, ανακοίνωσαν σήμερα τα Λευκά Κράνη, η οργάνωση διασωστών που δραστηριοποιείται εκεί.

Η επιχείρηση έρευνας «κοντεύει να φτάσει στο τέλος της. Οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχουν άλλοι επιζώντες, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε τους τελευταίους ελέγχους μας σε όλα τα μέρη», δήλωσε ο Ράιντ αλ Σάλεχ, ο οποίος είναι επικεφαλής της οργάνωσης των Λευκών Κρανών που διεξήγαγε τις μεγάλες επιχειρήσεις διάσωσης στην πληγείσα περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες.

Η οργάνωση, η οποία έχει διασώστες σε όλη την περιοχή όπου ολόκληρες γειτονιές και χωριά ισοπεδώθηκαν από τον σεισμό, σημείωσε ότι τα μέλη της συλλέγουν επίσης τα ονόματα αγνοουμένων στον θύλακα, όπου, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που είχε δώσει η ίδια στη δημοσιότητα, οι νεκροί ανέρχονται σε 2.274, ενώ οι τραυματίες σε χιλιάδες.

Βίντεο διάσωσης παιδιού από τα Λευκά Κράνη στη Συρία

Another rescue … of a different child named Sham.

Our teams rescued Sham and her siblings, Zaid and Rama, from under the rubble of their house in the village of Meles, west of #Idlib. We had hoped that their mother would be with them, but death preceded us.#Syria #earthquake pic.twitter.com/Dufp7H1ZEM