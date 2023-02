Σεισμός: Πάνω από 21.700 οι νεκροί σε Τουρκία, Συρία - 1.509 μετασεισμοί

Ο αριθμός των νεκρών στην Τουρκία από τους καταστροφικούς σεισμούς αυτής της εβδομάδας αυξήθηκε σε 18.342, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανήλθε σε 74.242, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της χώρας (AFAD).

#BREAKING Death toll from Monday's powerful earthquakes in southern Türkiye climbs to 18,342, says disaster agency pic.twitter.com/kKVe0KNnCC — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 10, 2023

O συνολικός αριθμός των θυμάτων σε Τουρκία και Συρία ξεπερνάει ως εκ τούτου του 21.719.

Πρόσθεσε ότι 75.780 πληγέντες από τον σεισμό έχουν απομακρυνθεί από τη ζώνη του σεισμού στη νότια Τουρκία και ότι πάνω από 121.000 άτομα προσωπικό συμμετείχαν στις προσπάθειες διάσωσης και ανακούφισης.

Latest from Monday's twin quakes, centered in Türkiye's Kahramanmaras province ⤵️



🔴 At least 18,342 died

🏚️ Over 6,000 buildings destroyed

🧑‍🏭 Over 130,300 search and rescue personnel participating https://t.co/0rBSy2eb2V pic.twitter.com/FNrfsFCFYw — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 10, 2023

Υπήρξαν 1.509 μετασεισμοί, πρόσθεσε.

Η διάσωση αρκετών επιζώντων από τα ερείπια κτιρίων στην Τουρκία αναπτέρωσε το ηθικό των συνεργείων έρευνας την Παρασκευή, τέσσερις ημέρες μετά τον μεγάλο σεισμό που έπληξε τη χώρα και τη γειτονική Συρία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20.000 ανθρώπους.

Αρκετοί άνθρωποι διασώθηκαν από τα ερείπια των κτιρίων κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένου ενός 10χρονου αγοριού που σώθηκε μαζί με τη μητέρα του μετά από 90 ώρες στην περιοχή Σαμαντάγκ της επαρχίας Χατάι.

Επίσης, στο Χατάι, ένα επτάχρονο κορίτσι ονόματι Άσια Ντονμέζ διασώθηκε μετά από 95 ώρες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Toddler, her family pulled alive from debris 96 hours after quakes in Türkiye



Sela Elbarazi, her mother, father, brother and uncle were saved in Hatay’s Antakya district https://t.co/GpWCzMttQ7 pic.twitter.com/6Qy5t0ikwz — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 10, 2023

Αχτίδα φωτός χάρισε και η είδηση της διάσωσης βρέφους μόλις δέκα ημερών, που μαζί με τη μητέρα του ήταν θαμμένο κάτω από τα συντρίμμια από τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας.

Ενώ οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες ώρα με την ώρα λιγοστεύουν, η ιστορία της Γιαγκίζ Ουλάς, του νεογέννητου κοριτσιού στην επαρχία Χατάι, μοιάζει σαν θαύμα.

Τόσο η μητέρα όσο και η μικρή έμειναν θαμμένες για 90 ολόκληρες ώρες, ωστόσο κατάφεραν να βγουν ζωντανές.

Yağız Ulaş bebek sadece 10 günlük. Depremden 90 saat sonra Hatay Samandağ’da annesi ile birlikte enkazdan çıkarıldı. pic.twitter.com/7jjjEXQfiV — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 9, 2023

Εβδόμη πιο θανατηφόρα φυσική καταστροφή του αιώνα

Ο απολογισμός των νεκρών από τον σεισμό των 7,8 βαθμών και αρκετούς ισχυρούς μετασεισμούς και στις δύο χώρες ξεπέρασε τους περισσότερους από 17.000 νεκρούς του 1999, όταν ένας παρόμοια ισχυρός σεισμός έπληξε τη βορειοδυτική Τουρκία.

Κατατάσσεται πλέον στην έβδομη πιο θανατηφόρα φυσική καταστροφή του αιώνα, μπροστά από τη δόνηση και το τσουνάμι της Ιαπωνίας το 2011 και πλησιάζει τους 31.000 νεκρούς από τον σεισμό στο γειτονικό Ιράν το 2003.

(VIDEO) Drone captures tragic images showing scale of earthquake devastation in Türkiye’s Hatay pic.twitter.com/9rhZe0fKqM — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 10, 2023

Διαβάστε επίσης: Ε. Λέκκας για Τουρκία: Δεν θα εκπλαγώ αν οι νεκροί φτάσουν τους 50.000

Περίπου το 40% των κτιρίων στην τουρκική πόλη Καχραμανμαράς, το επίκεντρο του κύριου σεισμού της Δευτέρας, έχουν υποστεί ζημιές, σύμφωνα με έκθεση του τουρκικού Πανεπιστημίου Bogazici.

Το κρύο, η πείνα και η απελπισία κατέλαβαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που έμειναν άστεγοι.

Σε ένα βενζινάδικο κοντά στην τουρκική πόλη Κεμαλπασά, οι άνθρωποι έψαχναν μέσα από χαρτόκουτα με δωρεά ρούχων για να ντυθούν ώστε να αντιμετωπίσουν το κρύο. Στην πόλη-λιμάνι Ισκεντερούν, δημοσιογράφοι του Reuters είδαν ανθρώπους στριμωγμένους γύρω από φωτιές στις άκρες των δρόμων και σε κατεστραμμένα γκαράζ και αποθήκες.

Οι αρχές λένε ότι περίπου 6.500 κτίρια στην Τουρκία κατέρρευσαν και αμέτρητα άλλα υπέστησαν ζημιές.

Τούρκοι αξιωματούχοι λένε ότι περίπου 13,5 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν σε μια περιοχή που εκτείνεται σε απόσταση περίπου 450 χιλιομέτρων από τα Άδανα στα δυτικά έως το Ντιγιάρμπακιρ στα ανατολικά. Στη Συρία, άνθρωποι σκοτώθηκαν μέχρι τη Χάμα, 250 χλμ. από το επίκεντρο.

Φόβοι για «δευτερογενή καταστροφή» και χολέρα

Οι επιζώντες του σεισμού της Δευτέρας στην Τουρκία και τη Συρία θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν "μια δευτερογενή καταστροφή", καθώς το κρύο και το χιόνι οδηγούν σε "επιδείνωση και φρικτές συνθήκες", προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, ο διευθυντής αντιμετώπισης περιστατικών του ΠΟΥ Ρόμπερτ Χόλντεν προειδοποίησε ότι υπάρχουν «πολλοί άνθρωποι» που επιβιώνουν «στην ύπαιθρο, σε επιδεινούμενες και φρικτές συνθήκες».

«Έχουμε μεγάλες διαταραχές στις βασικές προμήθειες νερού, έχουμε μεγάλες διαταραχές στα καύσιμα, στις προμήθειες ηλεκτρικού ρεύματος, στις προμήθειες επικοινωνίας, στα βασικά στοιχεία της ζωής», δήλωσε ο Χόλντεν.

«Διατρέχουμε πραγματικό κίνδυνο να δούμε μια δευτερογενή καταστροφή που μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε περισσότερους ανθρώπους από την αρχική καταστροφή, αν δεν κινηθούμε με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ένταση όπως κάνουμε στο κομμάτι της έρευνας και διάσωσης», πρόσθεσε ο Χόλντεν.



Η κλίμακα της πρόκλησης ενισχύεται από το γεγονός ότι οι πληγείσες περιοχές τόσο στην Τουρκία όσο και στη Συρία αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες χαμηλότερες από το κανονικό. Για παράδειγμα, η συριακή πόλη Χαλέπι προβλέπεται να έχει χαμηλές θερμοκρασίες από -3°C έως -2°C μέχρι αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες του Φεβρουαρίου είναι συνήθως 2,5°C .

Και τα χρόνια των συγκρούσεων και η οξεία ανθρωπιστική κρίση σημαίνουν ότι υπάρχουν πρόσθετες δυσκολίες στη βοήθεια των επιζώντων στη Συρία, όπου η διεθνής βοήθεια έχει αργήσει να φτάσει. Η πρώτη αυτοκινητοπομπή βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών από την Τουρκία στη βορειοδυτική Συρία έφτασε μόλις σήμερα.

Ο Αθανάσιος Τσακρής, καθηγητής Μικροβιολογίας στο ΕΚΠΑ, τόνισε στην ΕΡΤ, ότι πάντα σε τέτοιες ανθρωπιστικές κρίσεις και σε τέτοιες φυσικές καταστροφές ελλοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε μια αλυσίδα παράπλευρων απωλειών και προβλημάτων στη συνέχεια, όπως είναι τα προβλήματα δημόσιας υγείας.

«Φανταστείτε τώρα για ένα τόσο μεγάλο σεισμό σε μια τόσο μεγάλη περιοχή, με τόσα σημαντικά κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή, δημιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες για να έχουμε έξαρση διαφόρων ιογενών βακτηριακών λοιμώξεων και πιθανών επιδημιών στο άμεσο μέλλον. Μετά τις απώλειες αυτών των ανθρώπινων ζωών και τις καταστροφές που έχουν συμβεί στη συγκεκριμένη περιοχή», τόνισε.

«Πέρα από τις αναπνευστικές λοιμώξεις που συνήθως έρχονται πρώτες μετά από μια τέτοια φυσική καταστροφή, κάτι άλλο που παρατηρούμε επίσης είναι οι λοιμώξεις του γαστρεντερικού συστήματος και κυρίως η χολέρα. Αυτό που φοβόμαστε περισσότερο, ακριβώς γιατί το νερό δεν θα είναι καθαρό, θα μολύνεται με κόπρανα. Είναι πολύ πιθανό να δούμε έξαρση χολέρας»,εκτίμησε ο κ. Τσακρής.

“Νομίζω ότι συντρέχουν όλοι οι παράγοντες για να δούμε εξάπλωση τέτοιων λοιμώξεων και για αυτό θα πρέπει και οι διάφορες διεθνείς οργανώσεις, οι οποίες συμμετέχουν αυτή τη στιγμή και βοηθούν με κάθε τρόπο, στο να περιορίσουμε την τόσο μεγάλη ανθρωπιστική κρίση που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές“.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Συνεχίζεται η έρευνα για το ζευγάρι Ελλήνων - Τι λέει ο ανιψιός τους

«Ντροπή σας!»: Ο Ερντογάν αντιμέτωπος με την οργή των σεισμοπαθών