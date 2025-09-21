Συρία: Κοινοβουλευτικές εκλογές στις 5 Οκτωβρίου

Η Συρία θα πραγματοποιήσει τις πρώτες της κοινοβουλευτικές εκλογές υπό τη νέα διοίκηση στις 5 Οκτωβρίου, μετέδωσε σήμερα το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Η νέα συνέλευση αναμένεται να θέσει τα θεμέλια για μια ευρύτερη δημοκρατική διαδικασία, μετά την απομάκρυνση του πρώην Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο, έπειτα από σχεδόν 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου. Κριτικοί αναφέρουν ότι το τρέχον σύστημα στερείται επαρκούς συμμετοχής από μειονοτικές ομάδες.

Η συνέλευση θα είναι επίσης επιφορτισμένη με την έγκριση νομοθεσίας που αποσκοπεί στην αναμόρφωση των δεκαετιών κρατικού οικονομικού ελέγχου, καθώς και με την επικύρωση διεθνών συνθηκών που θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν τις συμμαχίες της Συρίας στην εξωτερική πολιτική.

Η ψηφοφορία για τα 210 μέλη της Λαϊκής Συνέλευσης θα διεξαχθεί «σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες», όπως ανέφερε η SANA, παρόλο που η εκλογική επιτροπή είχε δηλώσει τον προηγούμενο μήνα ότι η ψηφοφορία θα καθυστερήσει σε τρεις επαρχίες λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Το ένα τρίτο των εδρών της Λαϊκής Συνέλευσης θα διοριστεί από τον πρόεδρο Αχμέντ αλ-Σαράα.

Η Συρία είχε αρχικά ανακοινώσει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο, και ότι η ψηφοφορία στη Σουέιντα – όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις τον Ιούλιο μεταξύ Δρούζων μαχητών και σουνιτικών φυλών Βεδουίνων – καθώς και στις επαρχίες Χασάκα και Ράκκα, οι οποίες τελούν εν μέρει υπό τον έλεγχο των Κουρδικών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), θα αναβληθεί.

Τον Μάρτιο, η Συρία εξέδωσε συνταγματική διακήρυξη για να καθοδηγήσει την ενδιάμεση περίοδο υπό την ηγεσία του Σαράα.

Το έγγραφο διατηρεί κεντρικό ρόλο για τη σαρία (ισλαμικό δίκαιο), ενώ παράλληλα εγγυάται τα δικαιώματα των γυναικών και την ελευθερία της έκφρασης.

Ωστόσο, προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με τη συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια της ισλαμιστικής ηγεσίας της χώρας.