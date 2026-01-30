Συρία: «Κλειστή ζώνη ασφαλείας» κηρύχθηκε ο καταυλισμός Αλ Χολ όπου ζουν συγγενείς μελών του ISIS

Ο συριακός στρατός κήρυξε σήμερα «κλειστή ζώνη ασφαλείας» τον καταυλισμό του Αλ Χολ, όπου κρατούνται συγγενείς τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους, στη βορειοανατολική Συρία.

Οι συριακές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τον καταυλισμό την περασμένη εβδομάδα, μετά την αποχώρηση των Κούρδων.

Στο Αλ Χολ, τον μεγαλύτερο καταυλισμό οικογενειών του ΙΚ στη Συρία, ζουν σήμερα περίπου 24.000 άνθρωποι, εκ των οποίων 15.000 Σύροι και σχεδόν 6.200 γυναίκες και παιδιά από 42 χώρες, μεταξύ των οποίων και πολλές από τη Δύση.

Ένας πρώην εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κρατούμενοι δραπέτευσαν, επωφελούμενοι από το «κενό ασφαλείας» μετά την αναχώρηση των κουρδικών δυνάμεων και πριν από την ανάπτυξη του συριακού στρατού. Δεν διευκρίνισε πόσοι διέφυγαν, ούτε την εθνικότητά τους.

Οι κουρδικές δυνάμεις ήταν η αιχμή του δόρατος στη μάχη κατά του ΙΚ στη Συρία, με τη στήριξη του διεθνούς συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Οι Κούρδοι φυλάκισαν χιλιάδες τζιχαντιστές και περιόρισαν τις οικογένειές τους σε καταυλισμούς.

Για να αποφύγουν τις αποδράσεις και να μην επανενταχθούν οι τζιχαντιστές αυτοί στους πυρήνες του ΙΚ που εξακολουθούν να δρουν στη Συρία, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα τη μεταφορά των κρατουμένων στο γειτονικό Ιράκ. Ο αμερικανικός στρατός λέει ότι θέλει να μεταφέρει έως και 7.000 υπόπτους στη γειτονική χώρα.

Το ΙΚ από την πλευρά του, στο εβδομαδιαίο προπαγανδιστικό μήνυμά του, κάλεσε τους υποστηρικτές του να απελευθερώσουν τους κρατούμενους στο Αλ Χολ, σύμφωνα με την ομάδα SITE που ειδικεύεται στην έρευνα των τρομοκρατικών οργανώσεων στο διαδίκτυο.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες είχε αναλάβει τη διαχείριση του καταυλισμού στις αρχές του έτους. Ανέφερε ότι ξανάρχισαν οι παραδόσεις νερού και ψωμιού, που είχαν διακοπεί για πολλές ημέρες.

Εξάλλου, η οργάνωση Save The Children κατήγγειλε σήμερα ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στον καταυλισμό «επιδεινώνεται γρήγορα» και τα τρόφιμα, το νερό και τα φάρμακα σπανίζουν.