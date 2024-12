Συρία: Επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας διορίστηκε η Μεϊσάα Σαμπρίνε

Οι νέοι κυβερνήτες της Συρίας διόρισαν την Μεϊσάα Σαμπρίνε, που είχε προηγουμένως διατελέσει αναπληρώτρια επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Συρίας, για να ηγηθεί του θεσμού, ανέφερε ανώτερος Σύρος αξιωματούχος.

Η Σαμπρίνε δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει τον διορισμό της.

Θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί της κεντρικής τράπεζας στην 70ετή ιστορία της, αντικαθιστώντας τον Μοχαμέντ Ισάμ Χαζίμ που είχε διορισθεί διοικητής της κεντρικής τράπεζας το 2021 από τον ανατραπέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Maysaa Sabrine appointed interim head of the Syrian Central Bank, becoming the first woman in the role. pic.twitter.com/Svbyvy5JpN