Συρία: Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες και ένας διερμηνέας σκοτώθηκαν από ένοπλη επίθεση του ISIS

Τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί - δύο στρατιώτες του Στρατού και ένας πολιτικός διερμηνέας - σκοτώθηκαν το Σάββατο από έναν ύποπτο μέλος του Ισλαμικού Κράτους, ο οποίος στόχευσε μια νηοπομπή αμερικανικών και συριακών δυνάμεων, όπως ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Τρεις ακόμη Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού.

Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι η επίθεση, που εκτελέστηκε από έναν μοναχικό ένοπλο, συνέβη «ενώ οι στρατιώτες διεξήγαγαν μια βασική εμπλοκή ηγετών» στην πόλη Παλμύρα, στην κεντρική Συρία. «Οι δυνάμεις των εταίρων» εξουδετέρωσαν τον επιτιθέμενο, σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγσεθ.

Το Ισλαμικό Κράτος δεν ανέλαβε άμεσα την ευθύνη, ωστόσο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι πρώτες εκτιμήσεις υποδεικνύουν πως η ένοπλη ομάδα πιθανότατα διέπραξε την επίθεση. Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε σε περιοχή που δεν ελέγχεται από τη συριακή κυβέρνηση, όπως προσέθεσε ο αξιωματούχος.

Τα ονόματα των στρατιωτών θα παραμείνουν απόρρητα έως και 24 ώρες μετά την ειδοποίηση του πλησιέστερου συγγενή, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, επικαλούμενο πηγή ασφαλείας, ανέφερε ότι δύο Σύροι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η ίδια πηγή δήλωσε ότι αμερικανικά ελικόπτερα μετέφεραν τους τραυματίες σε αμερικανική βάση στην περιοχή Αλ-Τανφ της Συρίας, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.

Ο Τομ Μπαράκ, πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος στη Συρία, καταδίκασε την επίθεση.

«Θρηνούμε για την απώλεια τριών γενναίων Αμερικανών στρατιωτικών και πολιτικού προσωπικού και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους Σύρους στρατιώτες που τραυματίστηκαν στην επίθεση», δήλωσε ο Μπαράκ. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας μαζί με τους Σύρους εταίρους μας».

Η επίθεση σημειώθηκε μόλις έναν μήνα αφότου η Συρία ανακοίνωσε ότι είχε υπογράψει συμφωνία πολιτικής συνεργασίας με τον υπό τις ΗΠΑ συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους, η οποία συνέπεσε με την επίσκεψη του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα στον Λευκό Οίκο.

Ο συνασπισμός έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις στη Συρία με στόχο υπόπτους για συμμετοχή στο Ισλαμικό Κράτος τους τελευταίους μήνες, συχνά σε συνεργασία με τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας. Τον περασμένο μήνα, η Συρία προχώρησε επίσης σε πανεθνική εκστρατεία, συλλαμβάνοντας περισσότερα από 70 άτομα που κατηγορούνται για διασυνδέσεις με την οργάνωση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στρατεύματα στη βορειοανατολική Συρία στο πλαίσιο μιας δεκαετούς προσπάθειας υποστήριξης κουρδικών δυνάμεων στην περιοχή.