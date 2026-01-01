Συρία: Απετράπη τρομοκρατικό σχέδιο του ISIS σε εκκλησίες την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Η Συρία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι εξάρθρωσε «τρομοκρατικό σχέδιο» της οργάνωσης ISIS (Daesh), το οποίο είχε ως στόχο συγκεντρώσεις αμάχων και εκκλησίες στη βόρεια πόλη του Χαλεπίου κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την έλευση του νέου έτους.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Anadolu, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Αρχές είχαν λάβει πληροφορίες για επικείμενες επιθέσεις αυτοκτονίας από μέλη του ISIS σε διάφορες επαρχίες, με το Χαλέπι να αποτελεί τον κύριο στόχο.

Οι πληροφορίες προήλθαν από τις συνεχιζόμενες αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, τη στενή παρακολούθηση πυρήνων της οργάνωσης και τη συνεργασία με εταίρους στον τομέα των πληροφοριών.

«Λάβαμε αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο πλαίσιο προληπτικής απόκρισης, ενισχύοντας τη φύλαξη γύρω από ναούς, αναπτύσσοντας σταθερές και κινητές περιπολίες και στήνοντας σημεία ελέγχου σε όλη την πόλη», ανέφερε το υπουργείο.

Το περιστατικό που οδήγησε στην αποκάλυψη της πλεκτάνης σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε σημείο ελέγχου στην περιοχή Μπαμπ αλ-Φάρατζ του Χαλεπίου. Οι αστυνομικοί έκριναν ύποπτο έναν άνδρα, ο οποίος αργότερα ταυτοποιήθηκε ως μέλος του ISIS.

«Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν τα στοιχεία του, ο ύποπτος άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό, προτού πυροδοτήσει εκρηκτικό μηχανισμό. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν άλλοι δύο αστυνομικοί που επιχειρούσαν να τον συλλάβουν», σημειώνει η επίσημη ανακοίνωση.

Το Υπουργείο τόνισε πως η άμεση αντίδραση του προσωπικού του ήταν καθοριστική για την αποτροπή μιας «σοβαρής τρομοκρατικής συνωμοσίας» που είχε ως στόχο την πρόκληση λουτρού αίματος μεταξύ αμάχων.

Σημειώνεται ότι, η Συρία προσχώρησε επίσημα στον υπό τις ΗΠΑ διεθνή συνασπισμό κατά του ISIS στις 12 Νοεμβρίου. Ο συνασπισμός, που συγκροτήθηκε το 2014, διεξάγει επιχειρήσεις κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης σε Συρία και Ιράκ, ωστόσο η Δαμασκός δεν αποτελούσε μέλος του μέχρι πρόσφατα.

Η νέα συριακή διοίκηση καταβάλλει προσπάθειες για τη θωράκιση της ασφάλειας σε ολόκληρη τη χώρα μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024. Ο Άσαντ, ο οποίος κυβέρνησε τη Συρία για σχεδόν 25 χρόνια, διέφυγε στη Ρωσία, τερματίζοντας την εξουσία του κόμματος Μπάαθ που διήρκεσε από το 1963. Τον Ιανουάριο του 2025 σχηματίστηκε μια νέα μεταβατική διοίκηση υπό τον πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σάραα.