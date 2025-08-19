Συρία: Αντιμέτωπη με επισιτιστική κρίση λόγω ξηρασίας - Μειώθηκε 40% η σιτοπαραγωγή

Η Συρία αντιμετωπίζει μια πιθανή επισιτιστική κρίση, αφού η χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 36 ετών μείωσε την παραγωγή σιταριού κατά περίπου 40%, πιέζοντας την κυβέρνηση της χώρας.

Περίπου τρία εκατομμύρια Σύριοι μπορεί να αντιμετωπίσουν «σοβαρό λιμό», ανέφερε στο Reuters το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών, ενώ πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού των περίπου 25,6 εκατομμυρίων βρίσκεται επί του παρόντος σε επισιτιστική ανασφάλεια, πρόσθεσε.

Σε έκθεση του Ιουνίου, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ εκτίμησε ότι η Συρία αντιμετώπισε έλλειμμα σιταριού 2,73 εκατομμυρίων μετρικών τόνων φέτος, ή αρκετό για να θρέψει περίπου 16 εκατομμύρια ανθρώπους για ένα χρόνο.

Το σιτάρι είναι η πιο σημαντική καλλιέργεια της Συρίας και υποστηρίζει ένα κρατικά επιδοτούμενο πρόγραμμα ψωμιού - ένα ζωτικό μέρος της καθημερινής ζωής.Ωστόσο, η κυβέρνηση της Σάραα έχει καθυστερήσει να κινητοποιήσει διεθνή υποστήριξη για μεγάλες αγορές σιτηρών.

Το Reuters μίλησε με έναν Σύρο αξιωματούχο, τρεις εμπόρους, τρεις εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και δύο πηγές της βιομηχανίας με άμεση γνώση των προσπαθειών προμήθειας σιταριού, οι οποίοι δήλωσαν ότι χρειάζονται περισσότερες εισαγωγές και χρηματοδότηση για την άμβλυνση της επικείμενης έλλειψης.

Η νέα κυβέρνηση έχει αγοράσει μόνο 373.500 τόνους σιταριού από τοπικούς αγρότες αυτή την εποχή, δήλωσε ο αξιωματούχος της συριακής κυβέρνησης, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο μισό του όγκου του περασμένου έτους.

Η κυβέρνηση χρειάζεται να εισαγάγει περίπου 2,55 εκατομμύρια τόνους φέτος, πρόσθεσε η πηγή.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η Δαμασκός δεν έχει ανακοινώσει καμία σημαντική συμφωνία εισαγωγής σιταριού και βασίζεται σε μικρές ιδιωτικές αποστολές που ανέρχονται σε περίπου 200.000 τόνους συνολικά μέσω άμεσων συμβάσεων με τοπικούς εισαγωγείς, ανέφεραν οι δύο πηγές του κλάδου, οι οποίες αρνήθηκαν επίσης να κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Το υπουργείο Πληροφοριών δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

«Ο μισός πληθυσμός απειλείται να υποφέρει από την ξηρασία, ειδικά όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ψωμιού, το οποίο είναι το πιο σημαντικό τρόφιμο κατά τη διάρκεια της κρίσης», δήλωσε στο Reuters η Τόνι Έτελ, εκπρόσωπος του FAO στη Συρία.

Μέχρι στιγμής, η Συρία έχει λάβει μόνο περιορισμένη έκτακτη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων 220.000 τόνων σιταριού από το Ιράκ και 500 τόνων αλευριού από την Ουκρανία.

Ενώ η Συρία καταναλώνει περίπου τέσσερα εκατομμύρια τόνους σιταριού ετησίως, η εγχώρια παραγωγή αναμένεται να μειωθεί σε περίπου 1,2 εκατομμύρια τόνους φέτος, μειωμένη κατά 40% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων.

Μόνο το 40% της γεωργικής γης καλλιεργήθηκε αυτή την εποχή, μεγάλο μέρος της οποίας έχει πλέον καταστραφεί, ιδιαίτερα σε βασικές περιοχές παραγωγής τροφίμων όπως η Χασάκα, το Χαλέπι και η Χομς, ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων.

Οι ντόπιοι αγρότες ενθαρρύνθηκαν να πουλήσουν στην κυβέρνηση ό,τι είχαν διασώσει από την καλλιέργειά τους στα 450 δολάρια τον τόνο, περίπου 200 δολάρια ανά τόνο πάνω από την τιμή της αγοράς ως κίνητρο, ανέφερε η επίσημη πηγή.

Πριν από τον εμφύλιο πόλεμο, η Συρία παρήγαγε έως και τέσσερα εκατομμύρια τόνους σιταριού σε καλές χρονιές και εξήγαγε περίπου ένα εκατομμύριο από αυτό.

Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ εκτιμά ότι η Συρία θα χρειαστεί να εισαγάγει ένα ρεκόρ 2,15 εκατομμυρίων τόνων σιταριού το 2025/26, αυξημένο κατά 53% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του υπουργείου.

Ωστόσο, η κύρια υπηρεσία αγοράς σιτηρών της Συρίας δεν έχει ακόμη ανακοινώσει νέα στρατηγική αγορών και η υπηρεσία δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Reuters σχετικά με το θέμα.

Οι εισαγωγές σιταριού αντιμετωπίζουν επίσης καθυστερήσεις πληρωμών λόγω οικονομικών δυσκολιών παρά την άρση των κυρώσεων, σύμφωνα με δύο πηγές με άμεση γνώση του θέματος.