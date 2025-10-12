Συντριβή ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια - 5 τραυματίες (vid)

Πέντε άτομα, μεταξύ τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν όταν ένα ελικόπτερο συνετρίβη στην πόλη Χάντινγκτον Μπιτς στη Νότια Καλιφόρνια το απόγευμα του Σαββάτου.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 2 μ.μ. τοπική ώρα κοντά σε έναν χώρο στάθμευσης έξω από τον αυτοκινητόδρομο Pacific Coast, μεταξύ της οδού Beach Boulevard και της Twin Dolphins Drive, σύμφωνα με τους πυροσβέστες του Χάντινγκτον Μπιτς.

Οι αξιωματούχοι της πόλης είπαν στο CBS News ότι οι δύο άνθρωποι που βρίσκονταν στο ελικόπτερο απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από τα συντρίμμια. Τρεις πεζοί στο δρόμο τραυματίστηκαν επίσης στο περιστατικό, και όλοι οι πέντε μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για θεραπεία. Η κατάσταση της υγείας τους δεν ήταν γνωστή.

Η αστυνομία έκλεισε τον αυτοκινητόδρομο Pacific Coast Highway (PCH) μεταξύ της οδού Huntington Street και της Beach Boulevard γύρω στις 3 μ.μ., καθώς ξεκίνησαν την έρευνα για το δυστύχημα. Ζήτησαν από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές διαδρομές για τουλάχιστον αρκετές ώρες μετά το κλείσιμο.

Ένα δραματικό βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει το ελικόπτερο να περιστρέφεται αρκετές φορές πριν συντριβεί σε φοινικόδεντρα και στην εξωτερική σκάλα της πεζογέφυρας που περνάει πάνω από τον PCH προς το Hyatt Regency Huntington Beach Resort and Spa.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι το ελικόπτερο φάνηκε να κατεβαίνει προς τη γέφυρα πριν χάσει τον έλεγχο και συντριβεί.

«Άκουσα έναν περίεργο ήχο που δεν ακουγόταν σωστός», είπε ο Κέβιν Μπούλατ, που είδε το περιστατικό να εξελίσσεται. «Κοίταξα έξω και είδα το ελικόπτερο να περιστρέφεται εκτός ελέγχου. ... Ο φίλος μου είδε θραύσματα ή απλά συντρίμμια να εκτοξεύονται πάνω από τον PCH.»

Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε τη συντριβή του ελικοπτέρου. Οι αρμόδιες αρχές Federal Aviation Administration (FAA) και National Transportation Safety Board (NTSB) έχουν ενημερωθεί για το ατύχημα, σύμφωνα με τις αρχές της πόλης.

Το ελικόπτερο ήταν Bell 222, με δύο τουρμποσάιτ κινητήρες, και κατασκευάστηκε το 1980.