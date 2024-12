Συντριβή αεροσκάφους στο Καζακστάν: Σενάρια για κατάρριψή του από αντιαεροπορικά πυρά

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της συντριβής του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines που σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία προκάλεσε τον θάνατο 38 επιβατών, αφού σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, το αεροσκάφος ενδέχεται να χτυπήθηκε από αντιαεροπορικά πυρά.

Συγκεκριμένα, το Reuters μετέδωσε ότι η συντριβή σημειώθηκε λίγο μετά τις επιθέσεις με drone που έπληξαν τη νότια Ρωσία, κάτι που προκαλεί ερωτηματικά.

Νωρίτερα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ανέφεραν ότι της συντριβής του προηγήθηκε σύγκρουση με κοπάδι πουλιών. Πάντως, ξένα ΜΜΕ αναφέρουν ότι ενδέχεται η ρωσική αεράμυνα να προκάλεσε τη συντριβή, καθώς «αυτό δεν μοιάζει με πουλιά».

Ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, Yaroslav Trofimov, είπε ότι οι εικασίες των ρωσικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ρωσική αεράμυνα μπέρδεψε το επιβατικό αεροσκάφος με ουκρανικό drone.

Very interesting: Shrapnel marks on the fuselage of Azerbaijan Airlines plane that crashed in Kazakhstan today.

Το Flight Radar 24, δείχνει την πορεία του αεροσκάφους, που πετούσε πάνω από τη δημοκρατία του Νταγκεστάν κατά μήκος της ακτής της Κασπίας Θάλασσας, μετά την οποία εξαφανίστηκε από το σύστημα εντοπισμού, υποδηλώνοντας ότι ήταν εκτεθειμένο στα συστήματα αεράμυνας της Ρωσίας.

Το αεροσκάφος στη συνέχεια εμφανίστηκε περίπου μια ώρα αργότερα εκτός πορείας και πετώντας χαμηλά πάνω από το νερό κοντά στο δυτικό Καζακστάν πριν τη συντριβή του.

Σύμφωνα με το Reuters, το πλήρωμα είχε αναφέρει μια ισχυρή πρόσκρουση του σκάφους, πριν αυτό συντριβεί ενώ υπέθεσαν ότι το χτύπησε ένα σμήνος πουλιών. Ωστόσο, αργότερα αναφέρθηκε πως επρόκειτο για την έκρηξη μιας δεξαμενής οξυγόνου που σετίζεται με την τροφοδοσία του πιλοτηρίου σε περίπτωση αποσυμπίεσης.

Το Embraer 190, που ανήκε στην Azerbaijan Airlines, προσπαθούσε να προσγειωθεί στο ρωσικό αεροδρόμιο Γκρόζνι, πρωτεύουσα της περιφέρειας Τσετσενίας, το οποίο δέχεται επιθέσεις από ουκρανικά drone. Το αεροπλάνο δεν κατάφερε να προσγειωθεί ενώ η επίσημη αιτιολογία κάνει λόγο για «ομίχλη».

Οι αρχές του Καζακστάν εξετάζουν διάφορες πιθανές εκδοχές για το τι συνέβη, συμπεριλαμβανομένου ενός τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 38 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συντριβή επιβατικού αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines, στο Καζακστάν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καζακστάν, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

«Η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή, 38 νεκροί», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κανάτ Μποζουμπάϊεφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

Από την πλευρά της, η Azerbaijan Airlines ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλες τις πτήσεις της από το Μπακού προς το Γκρόζνι, την πρωτεύουσα της Τσετσενίας, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Την ίδια ώρα το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο, το οποίο κατέγραψε τις στιγμές που προηγήθηκαν και ακολούθησαν της συντριβής του μοιραίου αεροσκάφους της Ajerbaijan Airlines, όπως τις κατέγραψε στο κινητό του επιβάτης. Το βίντεο κυκλοφορεί στο X.

Το σχετικό βίντεο αρχικά παρουσιάζει ζημιές που έχουν σημειωθεί - για άγνωστους ως τώρα λόγους - μέσα στην καμπίνα, ενώ έχουν απελευθερωθεί και οι μάσκες οξυγόνου.

The final moments of the Azerbaijan Airlines plane before its crash in Kazakhstan were captured by a passenger onboard.



Aftermath also included in the footage.