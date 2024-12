Συντριβή αεροσκάφους στο Καζακστάν: 38 νεκροί σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της χώρας

Συνολικά 38 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συντριβή επιβατικού αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines, στο Καζακστάν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καζακστάν, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

«Η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή, 38 νεκροί», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κανάτ Μποζουμπάϊεφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

Το αεροσκάφος των Azerbaijan Airlines, με 67 επιβαίνοντες, εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ του Μπακού, της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν και του Γκρόζνι, της πρωτεύουσα της Τσετσενίας, σύμφωνα με την Azerbaijan Airlines.

Νωρίτερα οι αρχές έκαναν λόγο για 32 επιζώντες από το αεροπορικό δυστύχημα.

Από την πλευρά της, η Azerbaijan Airlines ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλες τις πτήσεις της από το Μπακού προς το Γκρόζνι, την πρωτεύουσα της Τσετσενίας, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Καζακστάν: Βίντεο από την καμπίνα του μοιραίου αεροσκάφους πριν και μετά τη συντριβή

Την ίδια ώρα το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο, το οποίο κατέγραψε τις στιγμές που προηγήθηκαν και ακολούθησαν της συντριβής του μοιραίου αεροσκάφους της Ajerbaijan Airlines, όπως τις κατέγραψε στο κινητό του επιβάτης. Το βίντεο κυκλοφορεί στο X.

Το σχετικό βίντεο αρχικά παρουσιάζει ζημιές που έχουν σημειωθεί - για άγνωστους ως τώρα λόγους - μέσα στην καμπίνα, ενώ έχουν απελευθερωθεί και οι μάσκες οξυγόνου.

The final moments of the Azerbaijan Airlines plane before its crash in Kazakhstan were captured by a passenger onboard.



Aftermath also included in the footage. pic.twitter.com/nCRozjdoUY — Clash Report (@clashreport) December 25, 2024

Στο τέλος του βίντεο καταγράφονται και οι στιγμές αμέσως μετά τη συντριβή, με τους επιζώντας να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμμια, ενώ ακούγονται και κραυγές αγωνίας, πιθανότατα από κάποιους τραυματίες.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο «24.kg» του Κιργιστάν, οι περισσότεροι από τους επιβάτες που κατάφεραν να επιζήσουν της συντριβής, βρίσκονταν στην ουρά του αεροπλάνου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 16 επιβάτες που βρίσκονταν στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου εκτοξεύτηκαν έξω αμέσως μετά τη σύγκρουση με το έδαφος. Αυτοί που κάθονταν στο κέντρο, σκοτώθηκαν μέσα στην καμπίνα.

Μετά τη συντριβή, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ επέστρεφε στην πατρίδα του από τη Ρωσία όπου επρόκειτο να συμμετάσχει σε Σύνοδο Κορυφής την Τετάρτη, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η πτήση J2-8243 εκτελούσε δρομολόγιο από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν προς το Γκρόζνι, την πρωτεύουσα της Τσετσενίας στη νότια Ρωσία. Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με πυκνή ομίχλη στην περιοχή του Γκρόζνι, ανάγκασαν τους πιλότους να αλλάξουν την πορεία του αεροσκάφους και να επιχειρήσουν αναγκαστική προσγείωση κοντά στο Ακτάου, έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην ανατολική ακτή της Κασπίας Θάλασσας.

Η Azerbaijan Airlines επιβεβαίωσε ότι το Embraer 190 κατέπεσε περίπου 3 χιλιόμετρα από την πόλη, σημειώνοντας ότι το αεροσκάφος αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα κατά την πτήση.

An Azerbaijan Airlines passenger plane, flight number J2-8243, crashed near Aktau Airport in Kazakhstan. The flight was originally from Baku to Grozny, Russia, but was diverted due to heavy fog in Grozny. #planecrash #azerbaijan pic.twitter.com/ivZFTVUf7K — Pannik (@pannik888) December 25, 2024

Οι ιστότοποι παρακολούθησης της αεροπλοΐας παρακολουθούσαν την πτήση να πετάει βόρεια στην προγραμματισμένη διαδρομή της κατά μήκος της δυτικής ακτής, προτού η πορεία της πτήσης της σταματήσει να καταγράφεται. Στη συνέχεια επανεμφανίστηκε στην απέναντι, ανατολική ακτή, όπου έκανε κύκλο κοντά στο αεροδρόμιο του Ακτάου προτού συντριβεί στην παραλία.

Πληροφορίες για πρόσκρουση με σμήνος πτηνών

Η ρωσική αεροπορική υπηρεσία εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει ότι αρχικές πληροφορίες δείχνουν πιθανή πρόσκρουση του αεροσκάφους με σμήνος πτηνών, κάτι που ίσως προκάλεσε την απώλεια ελέγχου και την ανάγκη αναγκαστικής προσγείωσης.

«Δεν μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας προς το παρόν. Όλα τα σενάρια εξετάζονται...», ανακοίνωσε η γενική εισαγγελία του Αζερμπαϊτζάν.

Από την πλευρά της, η περιφερειακή διεύθυνση του υπουργείου Υγείας του Καζακστάν έκανε λόγο, σε ένα δελτίο Τύπου, για μια «έκρηξη μίας φιάλης» μέσα στο αεροσκάφος, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι αρχές του Καζακστάν δήλωσαν ότι είχε συσταθεί κυβερνητική επιτροπή για να διερευνήσει τι είχε συμβεί και ότι τα μέλη της διατάχθηκαν να πετάξουν στο σημείο και να διασφαλίσουν ότι οι οικογένειες των νεκρών και των τραυματιών θα λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται.

Το Καζακστάν θα συνεργαστεί με το Αζερμπαϊτζάν στην έρευνα, δήλωσε η κυβέρνηση.

Azerbaijan Airlines J2-8243:

The plane requested landing at an alternative airport before the accident due to heavy fog in Grozny.

Passengers on the plane included citizens from Azerbaijan, Russia, Kazakhstan and Kyrgyzstanhttps://t.co/9tzJnYgEtr pic.twitter.com/T51mubW2Uw — EMIL NIVANTHA PERERA (@emilnivantha) December 25, 2024

Συλλυπητήρια από Πούτιν, Αλίεφ, Καντίροφ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, όπως και ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, ο οποίος αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του από τη Ρωσία όπου επρόκειτο να συμμετάσχει σε σύνοδο κορυφής την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο υποστηριζόμενος από το Κρεμλίνο ηγέτης της Τσετσενίας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και δήλωσε ότι ορισμένοι από αυτούς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο βρίσκονται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση και ότι ο ίδιος και άλλοι θα προσεύχονται για τη γρήγορη ανάρρωσή τους.