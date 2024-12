Συντριβή αεροσκάφους στο Καζακστάν: Φόβοι για δεκάδες νεκρούς - 32 οι διασωθέντες (vids)

Αδιευκρίνιστος είναι μέχρι στιγμής ο αριθμός των θυμάτων από την αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στο Καζακστάν. Υπό συνθήκες που δεν έχουν αποσαφηνιστεί, επιβατικό αεροπλάνο της αεροπορικής εταιρείας Azerbaijan Airlines με 67 επιβαίνοντες συνετρίβη κοντά στην πόλη Άχταου, στο δυτικό Καζακστάν. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οι επιζώντες ανέρχονται σε 32, ενώ εκφράζονται φόβοι για δεκάδες νεκρούς.

Ανεπιβεβαίωτα βίντεο από τη συντριβή δείχνουν το αεροπλάνο να κάνει κύκλους προτού καταπέσει και να τυλίγεται στις φλόγες καθώς προσκρούει στο έδαφος στην ακτή και στη συνέχεια να αναδύεται πυκνός μαύρος καπνός. Αιμόφυρτοι επιβάτες φαίνονταν να παραπατούν από ένα κομμάτι της ατράκτου που είχε παραμείνει άθικτο.

Το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών του Καζακστάν ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες έσβησαν τη φωτιά και ότι οι επιζώντες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για την ανάσυρση των νεκρών.

«Βάσει των πρώτων πληροφοριών, υπήρχαν 37 υπήκοοι από το Αζερμπαϊτζάν, έξι υπήκοοι από το Καζακστάν, τρεις πολίτες από την Κιργιζία και 16 Ρώσοι υπήκοοι», επιβεβαίωσε το υπουργείο Μεταφορών του Καζακστάν.

Η πτήση J2-8243 εκτελούσε δρομολόγιο από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν προς το Γκρόζνι, την πρωτεύουσα της Τσετσενίας στη νότια Ρωσία. Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με πυκνή ομίχλη στην περιοχή του Γκρόζνι, ανάγκασαν τους πιλότους να αλλάξουν την πορεία του αεροσκάφους και να επιχειρήσουν αναγκαστική προσγείωση κοντά στο Ακτάου, έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην ανατολική ακτή της Κασπίας Θάλασσας.

Η Azerbaijan Airlines επιβεβαίωσε ότι το Embraer 190 κατέπεσε περίπου 3 χιλιόμετρα από την πόλη, σημειώνοντας ότι το αεροσκάφος αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα κατά την πτήση.

